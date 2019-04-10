最快今年底 新北全區共飲翡翠水

2019-04-10 14:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，有石門水庫及翡翠水庫兩個供水區，經濟部水利署推動「板新地區供水改善二期工程計畫」（簡稱板二計畫），以水源調配方式接用翡翠水，第一階段工程已於2017年4月完工，供應板橋、新莊、三重等地區用水，第二階段預計今年底完工，供水範圍將擴及土城、樹林、三峽及鶯歌等區，屆時新北全區皆能共飲翡翠水。

台灣自來水公司北區工程處代理處長涂明裕指出，板新地區供水改善計畫是為了滿足新北市101萬噸的用水需求，2006年行政院核定後，因用地取得困難，辦理第3次修正計畫，整體工程預計今年底前完成通水。

涂明裕表示，板二計畫第一階段2017年4月完工，包括新五路加壓站、光復抽水加壓站配水池、清水加壓站1萬噸配水池等工程，每日供水量30萬噸，供水能力可達72萬噸，第二階段為興建浮洲加壓站2.5萬噸配水池、光復4000噸配水池、浮洲進出管線及瓊林浮洲送水管線等。

立委吳琪銘、蘇巧慧等人今天共同視察「板二計畫」浮洲加壓站工程進度，吳琪銘表示，翡翠水庫的水質世界一流，且水源利用率不到4成，一旦加入新北市供水行列，市民將不再受缺水及限水之苦，「板二計畫」最後一個板塊是位於管線末端的三峽、樹林及鶯歌區，盼工程早日完工。

蘇巧慧說，新北市民飲用翡翠水的議題，在他父親蘇貞昌擔任台北縣長時就已經推動，2006年蘇貞昌任行政院長時核定計畫，但自此之後，因為土地徵收等種種問題，一直停滯延宕，所幸在地方民代努力爭取下，終於有成果，新北市民共飲翡翠水不再是夢想。

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