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    北台灣今高溫略降 週五起鋒面接力來襲

    今日北台灣白天高溫略降到25至27度，其他地區溫度變化不大，花東仍有25、26度，中南部則可來到30度左右，感受溫暖微熱。（資料照）

    今日北台灣白天高溫略降到25至27度，其他地區溫度變化不大，花東仍有25、26度，中南部則可來到30度左右，感受溫暖微熱。（資料照）

    2025/04/15 06:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（15日）各地大多晴朗穩定，僅東半部地區及恆春半島雲多偶有零星降雨，今日北台灣白天高溫略降一些，不過民眾需注意日夜溫差。

    今日台灣周邊環境轉吹東北風，北台灣白天高溫略降到25至27度，其他地區溫度變化不大，花、東仍有25、26度，中南部則可來到30度左右，感受溫暖微熱，早晚各地低溫普遍為16至18度，清晨局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低，民眾早出晚歸請適時增減衣物。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    週三（16日）天氣大致穩定，環境轉為偏東南風，各地為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週四（17日）雲量稍增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。北部18至30度，中部17至31度，南部20至31度，東北部18至27度，東部19至25度，東南部20至26度。

    週五（18日）、週六（19日）鋒面位於台灣北部海面，下週日（20日）鋒面通過，持續有水氣沿著鋒面結構向東移出，受其水氣影響，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。北部22至31度，中部22至32度，南部23至31度，東北部20至28度，東部21至28度，東南部22至29度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 26 17 ~ 29 20 ~ 30 18 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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