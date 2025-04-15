中國疑強摘早產兒器官還寫論文 台大兒醫揭詭異之處：氣到不想說了！

近日有中國醫師將疑似強摘早產兒腎臟做器官移植的2例個案做成論文報告被翻出，掀網路熱議。早產兒示意圖，與本文無關。（資料照，新北市衛生局提供）

2025/04/15 00:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國活摘器官、器官買賣等駭人聽聞的議題再次台灣各界關注，這幾天更有中國醫師將疑似強摘早產兒腎臟做器官移植的2例個案做成論文報告被翻出掀網路熱議。對此，台大醫院小兒部醫師陳倩儀提出自己的7點分析論文中詭異之處與質疑，引發討論。

本身是婦產科醫師的衛福部次長林靜儀，上週六（12日）特別搜尋到外國學者對於2名中國早產兒作為腎臟器捐者的投書，還發現這2例個案在更早之前還被中國醫師寫成期刊報告，貼文曝光引發網友熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

陳倩儀醫師13日在臉書發文，「最近我的同溫層都在討論早產兒移植論文，大家各自講出自己的疑惑，本來氣到不想說了，但是看到還是有人有不同想法，那我們來學術討論一下，論文中到底說了什麼、沒說什麼。」

針對其中一例29週、僅10.7公斤、剖腹產的早產兒，陳倩儀指出，「首先，『媽媽有前置胎盤和發生胎兒窘迫』，這裡沒說媽媽有沒有產前出血，是不是有施行安胎。第二，『阿普伽新生兒評分第1分鐘測得2分，第5分鐘測得3分』，這個分數很低，處於缺氧狀態，如果這時沒有施予急救，小孩心跳會慢慢停掉，不會活存，這裡沒有描述急救方式及寶寶狀況，通常分數這麼低，應該每五分鐘持續評分，才能知道對急救反應，無論如何，根據胎兒窘迫及五分鐘Apgar score, 這個寶寶已經經歷很長一段時間缺氧。」

「第三，『出生後有呼吸窘迫，給予呼吸器治療，氧氣濃度維持在25-55%』，這裡沒說是呼吸器氧氣濃度還是寶寶血氧濃度，如果是呼吸器氧氣濃度，不算太高，而且常規上會給表面張力素治療，這裡沒說有沒有給，也沒有胸部X光描述，如果是寶寶血氧濃度，這個寶寶持續還在缺氧中，器官應該無法維持正常狀態。」

「第四，『有低血壓 （40/25 mmHg），給予升壓藥物』，一個29周早產兒，這是正常血壓，經歷前面那麼長缺氧過程，人體會行無氧代謝，造成酸血症而抑制心臟功能，這位寶寶還有這種血壓，簡直amazing, 根本不需要升壓藥，如果他是因為給了升壓藥才有這種血壓，那就證明他的器官應該還在經歷缺氧。」

「第五，『瞳孔對光反射微弱』，這真的太神奇了，根據發表在2015年的文章Pupillary Size and Light Reflex in Premature Infants （Neuroophthalmology. 2015 Jul 15;39（4）:175–178），30週之前的早產兒是沒有這個反射的，31周以上會慢慢出現，35周後會趨於成熟，說實在的，我自己也很少檢查過29周以下的瞳孔，因為寶寶大多數時間眼睛是閉著的，要檢查光反射，得用開眼器把眼皮撐開來。」

「第六，『 家屬在第二天大時接受移除維生設備並捐贈腎臟』，這裡沒說何時抽了寶寶的血作配對，要抽血做配對，少說也要3-5cc以上，通常要抽基因相關的血，有時會被要求抽10cc, 1.07公斤的早產兒，全身血量預估85cc了，10cc 大約就是10%的血液流失，血壓正常的抽完就可以血壓不好了，更何況寶寶出生後狀況不好，少不了要做各式血液檢驗來評估狀況，給予治療，究竟何時做的配對檢驗？」

「第七，『移除維生設備之後15分鐘，心跳中止，五分鐘後宣布死亡』，人體為求生，在缺氧時，會保留血流給重要器官腦和心臟，因為這兩個器官沒了就活不成了，而且功能只要減少一些就很能修復，會先減少一些可暫時減少血流的，例如腸、肝、腎。如果經歷前面這麼長時間缺氧，再經歷這20分鐘到心臟不跳，那麼腎臟早就已經沒有功能了，加上早產腎臟不成熟，腎元數少，這兩顆腎還能用嗎？」

最後陳倩儀直言，「如果質疑是不是這家醫院的設備不夠，照護早產兒這些基本設備不夠，這篇論文作者中包括一名新生兒科醫師Fei Bei ，來自Shanghai Children’s Medical Center（上海兒童醫學中心）。根據網頁上介紹，這是一家國家級兒童醫院，對照台灣等級，應該跟台大差不多，我無法想像這樣一個案例在台大會成為器捐者。」

13日奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也有轉發陳倩儀醫師的貼文，並將其7點分析總結出2個重點，分別是「早產兒『沒救，但是腎臟可以用』，這件事是極不可能存在的事」、「早產兒根本不可能有足夠的血讓她在出生後才去做配對」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法