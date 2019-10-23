「大漢溪堤外便道」計畫 蘇揆：8.4億我替新北出

2019-10-23 13:58

〔記者周湘芸／新北報導〕大漢溪堤外便道串聯三重、新莊、鶯歌和樹林等行政區，其中全長約6.4公里的鐵路橋至樹林柑園大橋段，因涉及大漢溪治理工程延宕9年未動工，對此，水利署第十河川局今舉行開工典禮，將針對灘地寬度不足及路基穩定性問題解決，新北市水利局同時著手道路設計。行政院長蘇貞昌今出席也說，市長侯友宜先前多次到行政院拜託此計畫，自己當過縣長，知道當家困難，所以8.4億經費就由中央前瞻計畫全額負擔。

蘇貞昌表示，大漢溪堤外便道為當年自己擔任台北縣長時起的頭，後來縣長周錫瑋也有針對尾段進行施作，但中間段全長約6.4公里卻延宕多年，原先計畫總經費8.4億由中央負擔7成、地方3成，但侯友宜曾多次到中央尋求協助，還當面拜託「新北人這麼多，財政上很困難」，自己當過縣長也能體會，「所以這個錢我就替新北市出了。」

水利局副局長諶錫輝表示，現在基礎工程，防洪安全都沒問題，新北市府要進行道路工程，過去因為經費龐大，透過前瞻計畫向中央申請7成經費，但新北人均預算為六都最少，8.4億經費就懇請中央支持全額負擔，後續工程地方一定會全力以赴，如期完工。

大漢溪堤外便道工程第1階段的「21號越堤道路（鐵路橋）至西盛環保公園段」已於2010年中通車，第2階段的「三鶯新生地至柑園大橋段」則於2010年底通車，第3階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」卻因行經國家級鹿角溪人工濕地、大漢溪治理工程及防洪等問題延宕多年。

水利署表示，大漢溪堤外道路左岸基礎保護及填築即日起開始動工，預計耗資3.62億元、2.3年完工，而右岸則進行河道整理及疏濬，維持大漢溪通洪功能，預計耗資45.77億元、9.2年完工。

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