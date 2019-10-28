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張善政密會金門縣長「未來」 難逃追問韓國瑜「失言」

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問總召張善政（左）拜會金門縣長楊鎮浯（右）。（記者吳正庭攝）

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問總召張善政（左）拜會金門縣長楊鎮浯（右）。（記者吳正庭攝）

2019-10-28 21:48:57

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問總召張善政今天前往金門「密會」縣長楊鎮浯；針對媒體詢問對手陣營批評韓國瑜「失言」甚至「亂開支票」，張善政說，韓國瑜有想法就講，對比蔡英文4年前甚麼都不講變成「空心菜」，民眾應該想一想，哪一種人比較會被接受？至於與楊鎮浯「密談」內容，張善政說，談的都是金門發展與中央政策的事，未來國政團會推出一些新的政策向鄉親報告。

張善政稍早先拜會金門縣議長洪允典及多位議員，再往縣府與楊鎮浯闢室密談；縣府表示，張、楊會面是不公開行程。張善政事後面對媒體詢問表示，例如送大學生出國遊學等議題，他（韓國瑜）講得很快，幕僚會在後面補充、弄得紮實，「至少他有把想法掏出來」接受各界檢驗，這是很好的現象。

張善政說，韓國瑜接受媒體訪問談政策時，時間都很短，不可能講仔細，由國政顧問團說明得更細緻，本來就是正常的事。

張善政與洪允典等人晤面時強調，韓國瑜的兩岸政策很清楚，就是要和緩兩岸關係，建立和恢復兩岸互信，重啟兩岸對話及進一步兩岸交流，帶動觀光和經濟發展，在韓國瑜國政顧問團即將端出的醫療政策中，將規畫金門成為離島國際醫療專區的第一個試點，使金、馬成為經濟自由示範區的貿易島。

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