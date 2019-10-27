韓國瑜濫拋政策被罵 張善政遭揶揄「張善後」

國民黨總統參選人韓國瑜在競選行程中拋出多項政策遭到打臉，有人揶揄韓國瑜國政顧問團總召張善政（見圖）變成「張善後」。（資料照）

2019-10-27 16:01:18

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜在競選行程中拋出多項政策遭到打臉，有人揶揄韓國瑜國政顧問團總召張善政變成「張善後」，張善政今受訪時表示，這說法很幽默，但可以看出未來韓國瑜若變成韓總統，絕對不是另一個「空心菜」，給韓5到10分鐘說，就不是這樣子。

張善政今出席新移民中央後援總會成立大會，會前受訪時被問到韓國瑜近期狂拋政策，遭打臉後，再由張善政澄清，有人揶揄張善政變成「張善後」，張善政聽了笑著說，這很幽默，但這也可以看出來選韓市長，未來變成韓總統，絕對不是另一個「空心菜」。

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張善政反問，可以回想一下蔡總統在2016年時，並沒有講這麼多東西？這就是蔡英文跟韓國瑜個性上的不一樣，韓國瑜腦袋有很多點子，很願意講出來，蔡英文是什麼都不敢講，所以才會變成「空心菜」 ，可以對比一下，喜歡哪一個？

張善政表示，國政顧問團是在幫韓國瑜補強政策，因為韓在講的時候根本沒時間好好講，國政顧問團每次政策直播，至少15分鐘到半小時，韓講這些東西時場合都是1、2分鐘，沒辦法講清楚，如果給韓5分鐘10分鐘，可能就不是這樣子。

對於近期韓國瑜所提的出國遊學政策是否轉彎？張善政強調，學生不管出國遊學或是當交換學生都是好事情，韓為人父母，為下一代著想，國政顧問團有類似想法，是作法上將來怎麼做的更好？有些人因為韓的名詞講不夠精確就黑韓，他要提醒，如果繼續黑這個政策，也是黑年輕人未來。

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