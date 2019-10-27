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1000讚的約定！集智台灣首po張善政開箱文

臉書粉專集智台灣今晚po出前行政院長張善政開箱文（記者王榮祥翻攝）

臉書粉專集智台灣今晚po出前行政院長張善政開箱文（記者王榮祥翻攝）

2019-10-27 23:27:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕「1000讚の約定。」臉書粉專「集智台灣」今晚po出前行政院長張善政開箱文，內容包括張善政最愛的零食巧克力、最近種的芭蕉、鐵道模型等，網友留言，「院長好可愛」、「可以分我77乳加嗎」？

「集智台灣」小編說明，這個粉絲專頁，一直是「集智台灣」與各位朋友，一個比較活潑、可以更親近地互動平台，小編們也很謝謝大家每篇文的支持及鼓勵，各位留言和意見，小編都有在認真吸收喔。

小編指出，記得粉專剛破一千讚的時候，小編和大家的約定，就是要「開箱院長辦公室」，只是剛好張善政接下國政顧問團總召後，天天行程滿檔，看到張善政有空時卻很累的樣子，便不忍心打擾，加上張善政辦公室太多重要訊息了，所以今天幫大家奉上的，是張善政的「愛好與收藏」的開箱喔！

小編表示，張善政是土木系出身，但應該沒想到，張善政也是個鐵道迷，家中可是蒐集了許多火車模型呢。

另外常跟隨張善政的人也知道，「斜槓院長」的另外一個職業就是農夫，正逢這陣子張善政種的芭蕉大豐收，「小編們每天吃芭蕉，真是しあわせ～」（日文「幸福」）。

再來，張善政最愛吃的零食就是巧克力了，除了巧克力外，辦公桌上也常能看到土豆仁等可以解解饞的零食喔！

小編還提供終極彩蛋，張善政為了終結「芒果乾」，最近也常常把芒果乾吃掉，希望不要再有亡國感了，然後旁邊那把刀是割芭蕉用的，絕對不是要砍芒果乾喔。

網友留言，「院長好可愛」、「院長跟大孩子一樣，零食不嫌多」、「院長那組高鐵動力…」、「可以分我77乳加嗎？」。

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