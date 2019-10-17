就是要反一例一休 張善政：國政顧問團不是4年前的政府

2019-10-17 18:55

〔記者許麗娟／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜要廢除、檢討一例一休引起的爭議，今早行政院長蘇貞昌酸當年藍還提過「兩例」；韓國瑜國政顧問團總召張善政今南下屏東，直批民進黨還活在4年前，韓陣營的國政顧問團不是「4年前的政府」，彷彿又酸到馬政府。

張善政今在屏東潮州參加韓國瑜的「高鐵、高捷南延案」座談會後受訪，他指稱，勞基法裡關於一例一休的條文，韓陣營將會重新評估，尤其一例一休實施後，對業界造成很多衝擊、勞工也不滿意，所以這個要整個檢討，希望做到雙贏的地步，讓勞工有足夠的保障、企業也有足夠的彈性運用最好的人力。

但蘇揆今早反指國民黨也曾喊過「兩例」，張善政語氣變重地表示：「他們還活在4年前，我覺得很奇怪，這3年難道沒有體會到民心是在想什麼嗎？還在提好幾年前的事情，國政顧問團不是4年前的政府，請他們搞清楚。」

對於韓國瑜的民調低，但這兩天行程似乎讓韓國瑜感受到了「民心」，張善政指出，因很多人在網路上「黑韓」，讓許多人覺得表態出來有壓力，所以現在民調沒有表態的比例非常高，他相信很多都是支持韓國瑜的隱性民眾，所以現在的民調已經失準、沒有參考價值，從韓國瑜在宮廟接地氣的場子與蔡英文相比，大家看在眼裡就非常清楚是怎麼一回事了。

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