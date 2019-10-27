車禍意外猝逝 台中農會：如果沒有賴溪松早被銀行接收

台中果菜市場董事長賴溪松（左一）驚傳車禍傷重不治；右一為台中市長盧秀燕。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 23:04:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中果菜市場董事長丶前台中地區農會總幹事賴溪松昨天在東勢發生車禍不治，農業界痛失經營大將；台中地區農會總幹事廖述宗說，如果沒有賴溪松，台中地區農會（前身為台中市農會）可能早被列為政府點名的36家經營不善的農漁會，被銀行接收；他也說，賴溪松為人很重情義，在農會為他開車的老司機推薦兒子工作，他讓老司機的年輕兒子到果菜市場為他開車，也學習果菜工作、栽培他，為將來轉職增加機會。

與賴溪松共事多年來的廖述宗說，賴姓駕駛的父親是農會職員，在賴溪松擔任總幹事時為他開車6、7年，後來賴溪松擔任台中果菜市場董事長，賴姓駕駛的父親向賴溪松推薦兒子找工作，但並無外界所說的苦苦拜託，他也曾坐過賴姓司機的車，行車平穩，而且不多話，是個認真、負責的駕駛。

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賴溪松任用昔日同仁兒子當駕駛 有意栽培

廖述宗也說，董座讓賴某擔任司機，其實不是只是單純的司機的工作，也希望栽培他，能接觸果菜工作、學習知識專長，將來也能轉職做其他工作。

廖述宗讚賴溪松的農業經營受各界肯定，如果沒有賴溪松，台中地區農會（前身為台中市農會）可能早被政府點名由銀行接受的36家農會之一，尤其在921地震、金融風暴後，農會逾放比高，他上任總幹事後執行催收等改善措施，農會資產逐漸改善，並連任4屆總幹事，一直到今日的規模，而且經營品牌有成、有農會超市等。

賴溪松從農會基層做起，在農會體系工作47年，去年11月才從農會退休，今年3月接任果菜市場董座，更有心規劃提高台中市學童營養午餐的品質，這場意外，讓農業人相當痛心、不捨。廖述宗說，原本他與農會理事長在國外洽公，聽聞此事趕緊提前回國協助治喪。

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