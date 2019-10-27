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農業大將賴溪松車禍身亡 「現代孔融」千萬家產讓兄

前台中地區農會理事長總幹事賴溪松（左一）在盧秀燕（右一）就任台中市長後獲拔擢為台中果菜市場董事長，昨天驚傳車禍不治，各界惋惜。（資料照，記者蔡淑媛攝）

前台中地區農會理事長總幹事賴溪松（左一）在盧秀燕（右一）就任台中市長後獲拔擢為台中果菜市場董事長，昨天驚傳車禍不治，各界惋惜。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 22:33:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中果菜市場董事長丶前台中地區農會總幹事賴溪松昨天在東勢發生車禍不治，年輕時從基層農會職員一路做到總幹事，一上任就讓農會轉虧為盈，經營品牌推銷台中農深具口碑，而他在40幾年前分家時仿效「孔融讓梨」精神，將一甲多土地及房產，全讓給3個哥哥，感念兄長種田養家栽培他出外讀書，傳為美談。

賴溪松18歲進入當時的台中市北區農會服務，自基層做起，47歲遴選上總幹事，上任第一年就讓原市農會轉虧為盈，並連任4屆，在農會經營「大墩園」品牌，推銷台中在地農產獲得口碑，在農會體系服務超過40年，去年11月退休，盧秀燕上任後拔擢為台中果菜市場董事長。

賴溪松10多年曾不經意提起分家往事，被本報記者報導，他國小畢業後唸台中一中初中部，因當時佃農父親無力供他繼續唸書，勉強唸完高職後即進入台中市農會工作。

賴溪松是家中么子，大哥大他24歲，在他23歲時父親已決定分家，他自認從小出外唸書、工作，3位哥哥卻在家種田維持家計、奉養父母，而他有固定工作，因為分家時自願放棄自己一份，位於大里市一甲多田地及房產全讓給3位哥哥平分。據了解，他放棄的那一份市價在10幾年前已超過2千萬元。

賴溪松後來因投資房地產存到積蓄，並爬升到農會總幹事，他曾說對於當年放棄分家產並不後悔，雖然自己不是很有錢，但至少衣食無虞，最重要是今和哥哥們手足情深、感情融洽，是人生最大收穫。

台中果菜市場董事長賴溪松（右）昨驚傳車禍不治。左為台中市長盧秀燕。（資料照，記者蔡淑媛攝）

台中果菜市場董事長賴溪松（右）昨驚傳車禍不治。左為台中市長盧秀燕。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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