為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中果菜市長董事長賴溪松驚傳車禍身亡

台中果菜市長董事長賴溪松驚傳車禍身亡。（圖：擷自市府網站）

台中果菜市長董事長賴溪松驚傳車禍身亡。（圖：擷自市府網站）

2019-10-27 09:47:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市果菜市長董事長賴溪松驚傳昨日在東勢發生車禍不治，台中市經發局長張峯源指出，賴溪松擔任前台中地區農會總幹事多年，對地方農業生態掌握獨到，也是市長盧秀燕重要農業政策幕僚，目前市府已全力協助賴溪松家人處理善後。

65歲的賴溪松原在地方農會體系服務40逾年，從農會基層出身，一路到出任台中地區農會總幹事致力推農業行銷創新，也成功推銷在地農產品發展「品牌」化，增加農民收益，農業基層了解甚深的他曾是市政顧問，去年盧秀燕上任後延攬出任果菜市場總經理。

張峯源指出，昨日賴溪松前往東勢拜會果農等處理事務，下午3點許返回台中市區途中發生車禍意外，消息傳來震驚市府及農會。

張峯源指出，賴溪松在農會經營多年，對農業基層相關事務掌握甚深，是市長重要農業議題諮詢對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲林農產品外銷有望 加拿大生鮮超市簽購意向書

雲林農產品外銷有望 加拿大生鮮超市簽購意向書
果菜市場休市惹議 北市：明開市全員停休、加強拍賣

果菜市場休市惹議 北市：明開市全員停休、加強拍賣
神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…

神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…
小農文化果菜籃班 創造智慧農業及環境共生

小農文化果菜籃班 創造智慧農業及環境共生
北市果菜到貨量增反漲價 市場處關注後續波動

北市果菜到貨量增反漲價 市場處關注後續波動
台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播