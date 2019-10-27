台中果菜市長董事長賴溪松驚傳車禍身亡。（圖：擷自市府網站）

2019-10-27 09:47:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市果菜市長董事長賴溪松驚傳昨日在東勢發生車禍不治，台中市經發局長張峯源指出，賴溪松擔任前台中地區農會總幹事多年，對地方農業生態掌握獨到，也是市長盧秀燕重要農業政策幕僚，目前市府已全力協助賴溪松家人處理善後。

65歲的賴溪松原在地方農會體系服務40逾年，從農會基層出身，一路到出任台中地區農會總幹事致力推農業行銷創新，也成功推銷在地農產品發展「品牌」化，增加農民收益，農業基層了解甚深的他曾是市政顧問，去年盧秀燕上任後延攬出任果菜市場總經理。

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張峯源指出，昨日賴溪松前往東勢拜會果農等處理事務，下午3點許返回台中市區途中發生車禍意外，消息傳來震驚市府及農會。

張峯源指出，賴溪松在農會經營多年，對農業基層相關事務掌握甚深，是市長重要農業議題諮詢對象。

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