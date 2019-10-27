頸部有勒痕 盧秀燕輔選大將車禍死於內出血

台中果菜市場董事長賴溪松（左一）是盧秀燕（右一）輔選大將，昨天驚傳車禍身亡。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 18:43:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中果菜市場董事長丶前台中地區農會總幹事賴溪松昨天在台中市東勢車禍死亡，台中地檢署相驗發現，他的頸部有安全帶勒痕，但死因並非勒死，而是在強大撞擊力下，安全帶也無法確保安全，頭部、胸部等處挫傷，衍生內出血致死；賴姓司機自稱患有地中海型貧血。檢方研判，當時賴姓司機因身體因素（病發）導致汽車失控，涉及過失致死罪，裁定賴姓司機5萬元交保並限制住居，遺體不需解剖，交由家屬安葬。

賴溪松昨天下午搭乘賴姓司機駕駛的小客車到和平區拜訪果農，途經東勢區東關路6段525號前，賴姓駕駛疑身體不適，沿途撞上電線桿及變電箱，坐在右後座的賴溪松雖繫安全帶，但當場昏迷，經送往東勢農民醫院急仍告不治，當時整根電桿被撞得連根拔起，顯示撞擊力道之大，車頭也幾近全毀。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良說，值班檢察官相驗，確認是車禍意外，賴溪松遺體的頸部，有安全帶勒痕，但他強調，死因絕非安全帶勒死，而是安全帶也無法保證安全，賴溪松的頭部、胸部都有撞擊導致的挫傷，並併發內出血症狀，檢方認為已經掌握賴送到醫院急診的相關急救記錄，且死因頗明確，就是汽車失控自撞的意外車禍，遺體不需解剖。

林彥良指出，賴姓司機自稱患有地中海型貧血，當時「眼前一黑」就發生車禍，檢方認為司機因突然發生的身體因素（指疾症突然病發），導致汽車自撞路旁的電線桿與變電箱，涉及過失致死罪嫌，裁定5萬元交保並限制住居。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法