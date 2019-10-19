林昶佐籲韓國瑜勿閃躲 回答美方5大問題

2019-10-19 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨日（18）特別銷假回高雄上班，會見美國在協會（AIT）主席莫健，結束後卻宣布將不訪美，雖韓國瑜自稱是行程過滿無法空出時間，但國民黨立委許毓仁卻透露，韓國瑜不訪美是因無法回答美國的「5道考題」。對此，立委林昶佐今日在臉書上表示，「韓國瑜，你可以躲美國人，不能閃台灣人」，要求韓國瑜面對5個考題。

國民黨立委許毓仁透露，韓國瑜不出訪美國的主因是無法回答美方的「5大問題」。林昶佐今日在臉書上發文表示，這些問題關乎台灣人民的生活和未來，不僅是美國人想問，台灣人更應該有權利知道。

據中央社報導，許毓仁透露美方的考題包括：一、若韓當選總統，未來台灣經濟是否將過度依賴中國；二、要如何證明比總統蔡英文更會處理兩岸關係；三、若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力；四、對於中國介入台灣2020大選的看法，以及如何應對；五、是否繼續配合美方對台軍購政策。

林昶佐批評，韓國瑜「你可以躲美國人，不能閃台灣人」，並表示，今年習近平在年初時祭出「一國兩制台灣方案」，國民黨的九二共識謊言已攻破。

林昶佐說，全世界都在提升對中國的警戒、防堵中國滲透，國民黨卻還想凡事靠中國，「根本是站在國際社會的逆流、民主自由的對立面」。

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