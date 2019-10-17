放韓假笑了 韓國瑜訪瑪家鄉獻唱《涼山情歌》

2019-10-17 17:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅，第二天最後一個公開行程，是到屏東縣瑪家鄉進行固本會報，韓國瑜一拿起麥克風就說，他一進到原鄉，嘴角就自動彎起來了，「昨天我到來義，不知不覺就笑起來了，今天到了瑪家，又開始笑起來了」，他也應景獻唱一段《涼山情歌》，讓粉絲歡呼聲不斷。

韓國瑜說，「在外面選舉一天到晚被抹黑，已經好久都不會笑了，一進到原住民鄉，我這個嘴角就自動彎起來了！」他特別提到40年前學會唱這首歌，當時就在想，有一天一定會來到瑪家鄉，說著說著就唱起歌來，「屏東縣是懷念的故鄉，瑪家鄉涼山村的小姐啊我愛你，不知道什麼時候，才能夠回到我的身邊」，讓在場粉絲跟著大合唱。

原鄉一向被視為是藍營的鐵票倉，在全國3席山地原住民立委中，屏東藍營選將長年都占有一席之地，不過，今年國民黨未在屏東推出人選，來自台東的藍營參選人章正輝，將與民進黨徵召參選的屏東縣政府原民處長伍麗華，將在屏東進行「直球對決」。

為了拉抬聲勢，韓國瑜的傾聽之旅特別落腳原鄉，昨天跟今天都在屏東為山地原住民立委參選人章正輝助選，國民黨籍的排灣族大老華加志、現任立委簡東明等人也都出席站台。

韓國瑜致詞時也再次把他提過的原鄉四大工作重新講述，包括經濟、教育、醫療及建設等方面，要讓原住民下一代享有同樣平等的資源，他也拜託原住民擦亮眼睛、看清局勢，如果大家想要改變現在惡劣的環境，只剩下手上這張選票，所以明年大家一定要把選票集中，改變台灣。

對於藍營積極在屏東原鄉「固本」，伍麗華也說，韓國瑜市長對於原鄉提出四大工作，其實屏東有許多前瞻性的典範可以提供借鏡，包括積極輔導原鄉合作社轉型為公司，帶動經濟發展，在教育方面則有全國首創的原住民本位教材，而屏東原鄉的文健站佈建率更是百分之百，雖然屏東原鄉位於「超級南」，卻有許多開創性的作法，政治是服務眾人的事，擁有選民的信賴才能真正「固本」。

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