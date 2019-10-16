黃昭順被爆聘往生者當顧問 家屬痛批：請鬼拿藥單！

2019-10-16 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順近日被指控，竟發聘書給2位已經逝世的民眾，2名被聘人的孫子、兒子分別出面爆料此事，直言這樣的舉動無疑是「找鬼拿藥單」，網友們得知此事後也直呼「天眼已開？」

1名被聘人兒子將聘書翻攝後分享至罷韓臉書社圖「公民割草行動」，指「國會鐵娘子黃昭順立法委員」發聘書給「劉XX先生」，擔任黃昭順國會辦公室顧問，目的在於「拚經濟找出路」，欲求「帶動庶民新經濟，全力起灶大左楠」，聘書左下角還有一張黃昭順露齒笑的肖像。

被聘人的兒子指出，家父於去年2月仙逝，卻在15日收到黃昭順辦公室寄來的聘書，他直言此物是「髒東西」，致電國民黨部詢問，工作人員透露，「黨部內早已登錄我爸往生的資料」他質疑，「既然如此怎麼還寄來？難不成KMT已經沒招了，找往生的人來撐場面嗎？」

另名被聘人的孫子也貼出黃昭順寄給自己爺爺「柳XX先生」的聘書，並抨擊黃昭順「真是見鬼了，我爺都往生10多年了還來找他當顧問，難怪一堆找鬼拿藥單的」。

不少網友也紛紛留言指出，「他們連死人都可以公投連署了」、「就説昭順頭腦有問題了、年紀大了就別再出來才對！」、「他現在都亂發這個」、「太誇張了，要說謊也不做功課」、「再過幾天她會請納骨塔那邊的往生者全部當她的顧問」、「哈～ㄧ點都不覺得意外！」

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