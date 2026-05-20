再槓蕭旭岑 馬英九基金會點名：蕭勿傳播錯誤訊息、混淆視聽

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑違反財政紀律，並組調查小組調查。蕭旭岑昨表示，媒體報導提到基金會執行長戴遐齡還沒將之前在董事會提出的資料交給調查小組。對此，馬英九基金會今澄清，此說法並非事實；另蕭旭岑指基金會聘新董事在法規上有問題，基金會也強調此說法並非事實，請蕭勿再傳播錯誤訊息，混淆視聽。

基金會表示，蕭旭岑昨指稱4月13日公布的調查報告資料沒有交給調查小組，上述說法並非事實。本會曾多次於4月8日、4月14日、4月17日三度將相關物證資料，完整提供給三人調查小組及本會董事做為調查參考，而且本會相關同仁也都準備好隨時接受調查小組約詢。

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另基金會擬增聘新董事，蕭旭岑昨說，就財團法人法和相關法規，這個動作是有問題的。不過，基金會表示，均依據「財團法人法」以及主管機關之函釋辦理，於任期中增聘章程內人數之新董事需召開董事會，並由本屆董事會進行表決，投票通過後才得聘任，且增選之董事任期與本屆董事相同。因此，基金會於董事任期中依章程增聘新董事均符合相關規定，蕭旭岑的說法並非事實，請他勿再傳播錯誤訊息，混淆視聽。

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