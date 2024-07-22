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北市二殯更名「懷愛館」 盼民眾不再對殯儀館恐懼

台北市第二殯儀館更名「台北市懷愛館」。（台北市殯葬管理處提供）

台北市第二殯儀館更名「台北市懷愛館」。（台北市殯葬管理處提供）

2024/07/22 16:00

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市辦理第二殯儀館對外徵名活動，獲得廣大迴響，收到逾3000件投稿，經由專家學者組成評選委員會，「懷愛館」脫穎而出，這個新名字已沒有過去跟傳統殯葬聯結的意味，多數民眾也表示，來殯儀館不再有恐懼的感覺。

殯葬管理處表示，第二殯儀館對外徵名活動收到逾3千件投稿，其中也有創意十足的名稱，顯示民眾對於殯葬事務有著世代不同的見解；經由專家學者組成評選委員會，「台北市懷愛館」脫穎而出成為第二殯儀館新名，委員們認為，這個名字代表回到生命最初的起點「愛」，乘著思念「懷」抱美好的點滴，累積力量、邁步向前，且新名已沒有過去跟傳統殯葬聯結的意味，多數民眾也表示，對殯儀館不再有恐懼的感覺。

殯葬處提到，懷愛館新大樓景行樓自今年1月開始營運，持續進行優化與改造，如館內設置公共藝術景觀區，供民眾適當地休憩，同時提升殯葬量能，現共有28間禮廳及1314個冰櫃。

此外，為讓民眾更深入了解「懷愛館」，二殯化妝室同仁以自身服務的感受，特別創作歌曲「路途」，自寫腳本、掌鏡拍攝、剪輯配音以素人身分完成，透過影片的呈現，用歌詞傳達館區設施、交通接駁等資訊。

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