柯文哲任內砸數十億社宅及二殯漏積水 議員陳怡君轟瑕疵建設

第二殯儀館新大樓大雨後常積水一片。（台北市議員陳怡君提供）

2024/07/11 19:31

〔記者楊心慧／台北報導〕雙北近日午後大雷雨頻繁，各地傳出積淹水災情，台北市議員陳怡君接獲民眾投訴，發現前市長柯文哲所蓋的行善社宅、第二殯儀館新大樓大皆有積水或漏水狀況，行善社宅住戶家中漏水、甚至家中排水孔不斷噴出雨水，淪為室內噴水池，她批評數十億公帑蓋出瑕疵建設，前市長團隊拍拍屁股走人，現任市長蔣萬安應重新檢討排水設施以及建築設計，作為日後施政借鏡。

台北市都發局回應，台北市社宅排水均依排水設計及雨水儲留設計規範設計，考量歷年時雨量平均標準加上一定係數後設計，並規劃雨水儲留池，以避免造成公共排水負荷，但遇近期時雨量超過設計雨量時，因建築物內雨水儲留已滿，外側公共排水溝滿載時，會造成倒冒或基地內積水情形，針對個案淹水問題已請廠商改善，並檢討精進通案排水系統設計原則。

請繼續往下閱讀...

台北市殯葬管理處表示，第二殯儀館周遭昨時雨量高達103毫米，大雨不僅潑濺至部分樓層梯廳處，且因該樓層排水系統未及渲洩，造成部分樓層梯廳積水，後續積水迅速排完，並立刻清潔場地、恢復原狀；經事後檢視，排水系統運作狀況正常，未有堵塞，但當天強降雨時雨量遠超大樓排水系統負荷，將研議增設防雨捲簾及排水管線等，防止大雨潑入梯廳，並加強排水效率。

陳怡君接獲社宅民眾投訴，只要逢雨，行善社宅一樓庭院就會瞬間成為小河，民眾一出門鞋子立刻泡在水裡，排水溝根本沒有任何作用，更誇張的是，社宅住戶家中陽台排水孔的水倒灌，造成前陽台積水外，就連室內也進水，讓住戶不堪其擾。

民眾批評，以社宅而言，前市長柯文哲規劃的社宅看似智慧，有太陽能板、免治馬桶、智慧電子鎖及對講機智慧裝置，但社宅的品質卻一點都不智慧。陳怡君表示，雖然市府將淹水原因歸咎暴雨、歸咎極端氣候，但一棟建築在設計規劃前，難道連基礎的排水設施及設計規劃都未能抵擋淹水，這算是哪門子的智慧住宅？

陳怡君也接到另名民眾的投訴，指新蓋的第二殯儀館場館新大樓也是積水一片，民眾昨日前往公祭時發現積水，儘管工作人員不斷的掃水，積水怎麼掃就是掃不完，質疑排水溝起不了作用。花了數十億公帑所蓋的建設，為何逢雨就積水、漏水？公帑蓋出來的品質，連最基礎的排水都做不好，柯前市府對不起台北市民。

陳怡君說，公帑來自於市民的貢獻，公共建設做的好是市長的政績，有功勞歸功於市長團隊，但數十億的公帑所蓋的瑕疵建設，前市長團隊拍拍屁股走人，似乎一點責任都沒有，倒霉的是市民，也呼籲現任市長蔣萬安，對於遇雨就淹水、屋內進水的社宅、二殯，請市府團隊重新檢討排水設施以及建築設計，作為日後施政借鏡。

民眾家中陽台嚴重積水。（台北市議員陳怡君提供）

民眾家中陽台嚴重積水，甚至排水孔不斷噴出雨水，淪為室內噴水池。（台北市議員陳怡君提供）

行善社宅一樓下大雨庭院成為小河。（台北市議員陳怡君提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法