韓國瑜將到台南造勢 藍營選將：行程一再改、來去一陣風

2019-10-18 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚及週六、日將到台南造勢，國民黨立委參選人、市議員蔡育輝今天表示，韓國瑜的行程一改再改，行程「來去匆匆一陣風」，幕僚前置作業應該更細膩一點，不要太過倉促。

蔡育輝表示，他原已經安排好的行程，配合韓國瑜的行程有的被打亂了，韓國瑜相關行程，他會盡量配合，部分能出席，部分則無法出席。

不過，他強調，韓國瑜請假後走入地方後，他在地方感覺活動人氣有上揚的趨勢，民調應該有慢慢上來，這是好現象。

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