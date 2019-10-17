控李余典違紀助選 綠黨員擬提案要求祭黨紀

2019-10-17 14:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨籍新北市議員李余典之女李旻蔚，日前宣布將代表台灣民眾黨，參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰現任民進黨籍立委余天，為當地選情投下震撼彈，引發綠營分裂危機。而民進黨新北市黨部執行委員呂學政，昨天原擬在年度黨員代表大會中，提案要求黨中央懲處李余典，認為李企圖分裂，影響立委三重區之提名人余天選舉，應予譴責並依黨規處置。但黨部疑因擔心影響協商，擋下提案。

民進黨新北市黨部執行長李建興否認此傳聞，表示昨天沒有此提案，且會議也因出席人數未過半而流會。不過，昨天執行委員的確發言指出，就李余典支持李旻蔚公開表態將以民眾黨參選三重選區立委一事，應予譴責。

李建興說，黨部仍朝向積極和李余典、李旻蔚協調、溝通，以團結勝選為共同目標。

收到臨時提案單的黨員私下表示，李旻蔚代表台民黨參選消息一出，許多地方黨代表都認為地方黨部、黨中央應該有所作為，應予懲處，可是黨部目前希望積極協調，不願建請黨中央懲處，以免協商破局，破壞團結。

民進黨新北市黨部昨天下午舉行第五屆第二次黨員代表大會，晚間並於同一會場舉行資深黨員聯誼餐會，蔡英文總統、新北黨部主委也都出席餐會力挺。

呂學政說，昨天原本要在黨代表大會提出臨時提案單，也已有多位黨代表表達願意聯署成案意願，成案不成問題。

至於是否因黨部要求，提案才未送出？呂學政並未否認。

提案單指出，李余典，日前在公開場合表示，父女倆將不分黨派為地方服務，已經違反民進黨紀律評議裁決條例，屬違紀助選，應予譴責並建請中央依黨規處置。

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