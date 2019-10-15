綠議員李余典之女／李旻蔚披民眾黨戰袍 挑戰余天

2019-10-15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立委第三選區（三重區大部分），綠營發生內訌！民進黨已提名現任立委、新北市黨部主委余天參選，未料，同選區黨籍市議員李余典的三十歲女兒李旻蔚，將代表台灣民眾黨挑戰余天。由於李余典兩次與余天爭取立委黨內提名都敗北，地方認為李旻蔚「代父出征」意味濃厚，也為綠營在三重區立委選局投下震撼彈。

余天︰三重變艱困區 盼黨中央積極協調

余天昨受訪時坦言，李旻蔚加入選戰，民進黨在三重區將變成艱困選區，李余典一直是他很尊敬的黨內同志，大家身為民進黨員，都要有團結勝選的共識，盼黨中央積極協調。

李余典、李旻蔚十三日在三重區一位里長嫁女兒的喜宴上，宣布李旻蔚投入立委選戰，讓地方人士驚訝不已。李旻蔚昨表示，九月初接到民眾黨的邀請，希望年輕新血加入，她考慮許久，上週四和台北市長柯文哲見面後決定參選，父親也支持她，已於國慶連假期間加入民眾黨，要對培育她的故鄉三重貢獻心力。

李余典說，支持女兒的決定，他並意有所指表示，「選立委要看地方服務」，父女倆將不分黨派為地方服務，希望民眾支持。李旻蔚否認參選立委是幫父親「復仇」，她說，認同柯文哲務實做事的理念，希望當國會的關鍵少數，會用務實的服務態度爭取選民認同。

李旻蔚也是民進黨新北黨部評議委員，原本表示會寄出退黨申請並辭去評議委員，後來又改口表示要再和團隊討論。

李旻蔚的母親黃書禹曾任三重市民代表，祖父李火土為前三重市長，基層實力穩固，李旻蔚也是李余典的得力助手，地方早有李余典交棒給女兒的傳聞。

民進黨主席卓榮泰昨剛好到新北市輔選黨籍立委蘇巧慧，卓簡短回應表示，會努力化解，不擔心黨內整合的問題。民進黨新北市黨部執行長李建興也說，尚未收到李旻蔚的退黨申請，市黨部會請重要幹部積極協調。

新北市第三選區被視為深綠選區，除了尋求連任的余天，國民黨禮讓無黨籍新北市議員李翁月娥，時代力量也有意推派新北市黨部主委陳志明參選。

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