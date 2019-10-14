獨家》挑戰余天！綠議員李余典之女披掛民眾黨選立委

2019-10-14 12:57

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣民眾黨新北再推一席！民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚，昨天晚間在三重區里長活動上，宣布參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰現任民進黨籍立委余天，為三重立委選舉投下震撼彈。李余典昨晚也和鄉親說，選立委要看服務，希望民眾全力支持。李旻蔚證實，這幾天已加入台灣民眾黨，將代表民眾黨投入新北市第三選區（三重）立委選戰，今天將辭去民進黨新北市黨部評議委員並退黨。

李旻蔚證實，九月初接到台民黨邀請，上週也和台北市長柯文哲會面交流，今天會寄出退黨申請，將本著初衷，對培育她的故鄉三重，盡一份力量。

李旻蔚今年30歲，自暨南國際大學國際企業學系畢業後，即是父親李余典在地方服務的得力助手，近年議員選舉，地方都傳出李余典要交棒給女兒李旻蔚參選，李余典也多次和余天爭取新北第三選區立委提名，這次李旻蔚代表台灣民眾黨參選立委，頗有代父出征意味。

新北市第三選區（三重）過去被視為深綠選區，本屆除了尋求連任的余天，還有國民黨提名的無黨籍新北市議員李翁月娥，時代力量則擬推派新北市黨部主委陳志明參選。

李旻蔚父親是新北市議員李余典，母親黃書禹曾任三重市民代表，而祖父李火土是前三重市長，為地方政治家族，基層實力穩固。

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