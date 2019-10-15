《焦點評論》李旻蔚代父出征 撼動綠營基本盤

2019-10-15

記者陳心瑜／特稿

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚，將代表台灣民眾黨參選三重區立委。李余典家族在三重區耕耘很深，加上李旻蔚外型亮麗，可能吸引一些中間選民和年輕選票，威脅余天的連任之路。未來如果時代力量新北黨部主委陳志明也參戰，原本綠營勢力穩固的三重區，將被瓜分成三股泛綠勢力，這對國民黨禮讓的無黨籍市議員李翁月娥有利。

余天在今年初獲民進黨徵召，投入三重區立委補選，李余典當時也表達參選意願，黨中央請出行政院長蘇貞昌積極協調，李最後「黯然」退出，但李後來仍團結拚勝選，自掏腰包製作看板力挺余；後來地方傳出，雙方達成政治承諾，由余天參加立委補選，下屆立委改由李余典上陣。

今年三月的補選結果，余天力退頂著韓流參選的國民黨對手鄭世維，但隨著韓流退燒，國民黨差點提不出人選挑戰下一屆，最後禮讓給李翁月娥。地方人士原本評估，李翁月娥在三重耕耘不如在蘆洲深厚，研判民進黨這仗不難打。

但余天四月時仍領表投入下屆立委初選，引起李余典及支持者不滿，李余典後來以不到四％的民調差距落敗。雖然余天否認和李余典之間有任何政治承諾，強調民主政治絕不可能私相授受，但余天參選第十屆立委，地方研判應是李旻蔚「代父出征（復仇）」的主因。

三重區的多屆立委，包括高志鵬、余天都不是在地三重人，基層常戲稱「三重沒立委」，對手也曾以「找不到人」攻擊余天。李旻蔚年輕且在地出身，在家族政治勢力的支持及台北市長柯文哲拉抬下，將是藍綠雙方的強勁對手。

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