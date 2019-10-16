帶職參選立委挨批 雲林副縣長謝淑亞說話了

2019-10-16 16:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕時代力量雲林縣議員廖郁賢今天在議會質疑副縣長謝淑亞帶職參選，在很多群組發表她爭取多少預算，質疑縣府一級主管控管不當，雲林縣長張麗善說，正副縣長是一體，所有政績完全一致，都是縣府團隊的努力；謝淑亞也回應，分享家鄉的美好她行之有年，與選舉無關。

廖郁賢質疑雲林縣府的一級主管，包括副縣長謝淑亞，她利用職權在很多群族發表為地方爭取了什麼，但當一個副縣長怎麼可能爭取這麼多經費？如果副縣長能爭取到這麼多經費，我們還需要縣長嗎？

張麗善說，正副縣長是一體的，所有的政績完全一致，都是縣府團隊上下一心的努力。

廖郁賢與張麗善在問答之間一度因搶話問題發生有言語衝突。

謝淑亞事後說，她成立個人臉書後就一直在臉書社團分享家鄉的美好及團隊努力的成果，不是8月7日宣布參選後才開始這樣做，廖郁賢議員可以到她的臉書看看，這些分享與選舉無關，難道為了選舉就不讓大家知道家鄉的好？

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