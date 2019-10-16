游盈隆：呂秀蓮若連署成功 將衝擊小黨立委選情

2019-10-16 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮投入2020總統大選連署，呂秀蓮14日召開記者會表示，有信心超過法定門檻的28萬384人連署書。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，呂秀蓮若能連署成功，未來主要影響的是立委選戰，總統選戰部分若無太大意外，總統蔡英文將順利連任。

游盈隆在臉書指出，表示呂秀蓮的參選會讓選舉過程更好看，並對蔡英文連任之路帶來一些壓力，但最後並不會改變總統大選結果，這樣對民主也是好事。

游盈隆分析，目前從蔡韓呂3人態勢來看，若是未來沒有重大意外，蔡英文還是會連任成功，擔心呂秀蓮參選會拉下蔡英文是「想太多了」，而在「三腳督」的狀況下，蔡陣營會很不希望呂秀蓮參選，目前選情領先是因為韓國瑜這對手實在太弱太差，以及整個外部環境對蔡英文有利，所以蔡陣營會希望這場選舉早早順利結束，並不希望出現任何變數。

在國民黨方面，游盈隆認為，韓國瑜近幾個月來爭議不斷，越來越多選民沒有信心，加上郭台銘與柯文哲退出總統大選，兩人的支持者卻很少轉而支持韓國瑜，在這種情形下，韓國瑜和國民黨陣營對於呂秀蓮順利出線當然樂見其成，但實際上恐怕很難在連署上公開幫呂秀蓮。

至於呂秀蓮參選是否影響立委選情，游盈隆指出，呂秀蓮若順利參選後，將顯著帶動喜樂島的選戰氣勢，衝擊眾小黨立委選局，包括台灣民眾黨、時代力量、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟、親民黨都對不分區席次有很高的期待，這還不包括新黨、台聯、綠黨、社民黨、樹黨等政黨同樣對不分區虎視眈眈。在兩大黨保守估計至少囊括75%政黨票的狀況下，眾小黨該怎麼殺出一條血路、贏得至少5%的政黨票，也是關注重點之一。

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