卓榮泰明訪雲林喬海線立委換將？ 縣黨部搖頭

2019-08-03 16:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨主席卓榮泰明天將到雲林北港武德宮參拜，並召集黨公職人員談話，外界揣測，因國民黨海區立委參選人已確定由張嘉郡出線，懷疑黨主席來雲林，恐為的是喬海線立委參選人選！唯民進黨雲林縣黨部表示，民進黨有嚴謹的提名機制，除非許忠富本人表態不選，否則沒有換人可能。

國民黨主席吳敦義昨天出面協調雲林相爭不下的海線立委提名人選，全國農田水利會長林文瑞應允吳的請託，幫忙未來全國性輔選任務，同意退出區域立委選舉，最後由前立委張嘉郡出馬；山線第二選區，黨中央屬意徵召雲林縣副縣長謝淑亞披掛上陣。

民進黨雲林縣黨部表示，國民黨山區立委由謝淑亞出馬，本來就是黨部預料之中，民進黨一直鎖定謝淑亞當假想敵，會依原來的戰略步調繼續應戰。

雲林海區立委目前應是前立委張嘉郡對上民進黨提名的許忠富，民進黨基層憂心許忠富恐陷入苦戰，綠營人士也認為，蘇治芬雖說要交棒許忠富，但這場選戰民進黨很拚，他認為蘇治芬再戰連任可能性很高。

而現任立委蘇治芬也在臉書PO文，引起無限想像空間。內容是：我要開始「想想」⋯⋯想想雲林，不知節制的家族，充滿「送中」「送張」的貪圖慾念！？如果，老K排出的是這種陣仗。

國民黨立委參選人選剛整合底定，民進黨主席卓榮泰就要來雲林，外界揣測，應與民進黨海線立委人選有關，推測國民黨成功整合後，恐影響民進黨在雲林的布局。

蘇治芬今天受訪時表示，民進黨已提名許忠富競逐海線立委一職，大家就全力以赴，面對明年大選，各種現象都超乎預期，也聽到許多憂慮的聲音，但不論是立委或總統選舉，她都會盡全力輔選。

針對詢問在基層或黨勸進下，是否可能回鍋參選？蘇治芬則回應「這是假設性問題」。

綠營人士則表示，依民進黨提名作業，許忠富已是立委參選提名人，民進黨並無「換將」條款，除非許忠富個人同意退選，否則要由黨換人，基本上是不可能的。

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