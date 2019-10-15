民眾黨第二波立委提名週日公布 郭柯不排除高雄同台

2019-10-15 18:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，目標進軍國會，繼上月公布首波區域立委名單，預計週日（20日）在高雄翰品酒店，公布第二波區域立委提名名單。由於鴻海集團創辦人郭台銘陣營，也選同一天在高雄公布首波「郭家軍」立委提名名單，郭柯兩人是否同台，成外界關注焦點。

對此，民眾黨發言人陳思宇表示，目前還在互相邀請中，不排除會幫彼此站台。

民眾黨晚間發出採訪邀請，第二波立委提名名單選區遍布全台，包括新北、桃園、台中、台南、高雄、台東等都有，總計7位。

其中，民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚，將批民眾黨戰袍，迎戰新北市立委第三選區現任立委、新北市黨部主委余天。對此，柯文哲今早受訪時說，若有年輕人有理想、有意願從政，就給予鼓勵。

陳泓維代表參選桃園市第一選區（龜山區、蘆竹區、桃園區汴洲里等13里），對上尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨老將陳根德。

國際獅子會300-C1區新任總監謝文卿則將參選台中市第五選區（北區、北屯區），對上現任立委沈智慧、交大生醫工程系助理教授莊競程；日前也傳出郭台銘有意推出永齡基金會顧問郭昕宜參選該區，戰況激烈。

民眾黨表示，前民進黨議員羅鼎城預計參選高雄市第一選區（旗山、美濃、內門等14個區），對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌；敖博勝則應代表參選高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津區），挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。有「新住民守護者」稱號的陳允萍則是出戰台東縣立委。

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