日新天皇將登基 台灣贈「昭和櫻」返鄉慶賀

2019-10-16 05:59

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本德仁天皇即將於22日行登基大禮，台灣及日本民間人士組成「日本櫻、榕、竹返鄉會」， 將把1923年昭和天皇裕仁以攝政宮皇太子身分行幸台灣時種植的櫻花、榕樹和竹子，以分株的方式送回日本栽種，慶祝裕仁之孫德仁天皇登基，不但要見證台日緊密連結的歷史，也期待日本皇室能重啟訪台的友好交流。

贈送儀式預定19日於東京明治紀念館舉行，日本首相安倍晉三之母安倍洋子將代表接受，駐日代表謝長廷也將以來賓身分到場。分株苗木則將在完成日本檢疫後，種植於日本伊勢神宮等與皇室有淵源的地點。

「日本櫻、榕、竹返鄉會」台日雙方分別由前總統夫人曾文惠及安倍洋子擔任榮譽會長，參與者包括前政務委員黃石城、前駐日代表許世楷、全日本台灣連合會會長趙中正、日本外交評論家加瀨英明等人。

1923年皇太子裕仁代替臥病的大正天皇，來台展開為期12天的「東宮行啟（幸）」，視察台澎各地。1895年台灣成為日本殖民地之後至終戰1945年之間，至少有27名皇室成員訪台，裕仁東宮行幸台灣則是最盛大的一次，裕仁行幸期間於台北、台南及屏東種植了櫻花、榕樹與瑞竹，地點分別為現今「陽明書屋」後方山腰、成功大學光復校區榕園及屏東。

三種植物均有近百年的樹齡，至今依然存活且開枝拓葉，其中成大榕園的榕樹由「霖園集團」出資認養，並做為該公司的商標廣為人知。成大在2003年銘刻「老榕百齡記」記載該樹為裕仁親手種植的碑文，成大榕園也是台南市民最愛的納涼地點之一。相較於南韓在戰後全面鏟除日治時代種植的紀念植物，並將這些植物稱為「日帝時代的殘渣」，台灣民眾對日本的友好程度可見一斑。

「日本櫻、榕、竹花返鄉會」為了慶賀德仁天皇即位，透過各界奔走請相關單位提供原生櫻、百年榕、瑞竹的苗木盆栽各五盆，讓當年裕仁天皇親手種植的植物「返鄉」交流，再次確認台日之間百年以來的深厚關連，也期待能再次迎接日本皇室成員訪台，加深兩國友誼。

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