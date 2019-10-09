竹圍漁港港嘴被指未清淤危險 鄭文燦反擊吳志揚

2019-10-09 13:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大園區竹圍漁港航道出入口，於9月22日發生中國油輪船難事件，造成2人死亡；立法委員吳志揚、議員徐其萬昨天召開公聽會，兩人批評航道出入口水域（港嘴）未清淤成為「危險水域」，漁民也批評市府放任外來土方入侵；對此，桃園市長鄭文燦今天在市政會議說重話，強調外來土方是前朝的行為，升格後已經廢止，另市府都有編列預算清淤，港嘴部分可專案檢討。

鄭文燦表示，竹圍漁港北岸申請外來土方回填，是配合國道工程局五楊高架工程，收了40萬立方米，另外保留20萬立方米供疏濬使用，這是當時的縣府專案於99年1月19日專案簽准，升格後就未採取該方案，也未讓港區外的土方進來，因此升格前、後有不同做法。

鄭文燦說，9月22日發生中國油輪撞壞竹圍漁港東側、北側防波堤，當時是緊急搶修工程，搶修廠商是會同海巡署人員，現地勘查、現地拍照，施工時先把土方挖起放在一旁，針對撞壞的防波堤進行緊急固定，協助把海浪先擋住，減少灌漿漏漿問題，接著確定抵擋海浪後，就把港區內的土方移除，這是現地土方，不是外運土方。

鄭文燦也提到，市府會向漁業署、中油爭取經費進行港口疏濬，這兩年（107~108年）投入1900萬元疏濬費，今年2月完成年度疏濬，原本規劃疏濬11.75萬立方米，最後達到13.6萬立方，且疏濬範圍、內容，都是由農業局、工程單位、漁會三方會同。

鄭文燦表示，今年疏濬施工時，有小燕鷗的棲地而暫停施工，但並未影響清淤速度、工期，清淤都如期完成，還超出預期將近2萬立方米，至於是否針對港嘴專案清淤，請農業局、漁會商議，如果確定要進行港嘴清淤，會專案向漁業署申請補助。

鄭文燦也強調，桃園區漁會有船難不幸意外，農業局該給的支持，會按照最高限度來處理，事實上，即使船隻出了竹圍漁港，在港區外有船難、意外，都要檢討原因，給家屬最大的安慰。

桃園區漁會總幹事陳義成也強調，市府的確有清淤，但要檢討的是漁港沙源，只有做好源頭管理，才能減少漁港淤積。

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