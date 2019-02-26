竹圍漁港膠筏起火 幸搶救迅速未蔓延

2019-02-26 16:49

［記者謝武雄／桃園報導］竹圍漁港停泊區今天清晨7時22分左右，一艘停放的膠筏突然起火，所幸海巡竹圍安檢所就在停泊區旁，值勤弟兄發現起火立刻通報消防局勤務指揮中心，消防人員不到5分鐘就趕到現場，8分鐘就將火勢撲滅，竹圍分隊分隊長余順明表示，由於停放在停泊區的膠筏一艘接著一艘筏綁在一起，才不會漂走，所幸搶救得快，才未讓火勢繼續蔓延。

起火膠筏是魏姓船主所有，於農曆過年前就停放至今未出海，至於起火原因，由於起火點就在膠筏中間的控制基板，研判是電路走火，但也不排除是釣魚民眾遺留火種引起火災，至於起火原因尚待鑑定。

竹圍消防分隊獲報後，立刻由余順明率隊前往現場搶救，到場後現場濃煙密布，消防人員驅散濃煙後發現起火點為控制基板，並非漏油所引起，立刻用強力水柱灌救，只用了8分鐘就將火勢熄滅，但起火的膠筏已經被燒得面目全非；119勤務指揮中心是於7點22分接獲報案、7點26分就趕到現場、7點34分就將火勢撲滅。

余順明表示，由於膠筏在停泊區內沒有固定停泊的地點，因此膠筏會綁在一起避免漂走，因此很多民眾出海釣魚，會從一艘膠筏跳到另一艘膠筏的方式出海，因此也有可能是遺留火種引發火警。

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