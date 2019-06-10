桃園竹圍漁港4溺水 姊死妹昏迷

2019-06-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕家住桃園的20歲、14歲尤姓姊妹花，昨午與3名女性友人到竹圍漁港玩水，不料尤姓姊妹、14歲江姓少女及另名男子下水後，被大浪捲走溺水，獲救後送醫急救姊姊不治、妹妹仍昏迷與死神拔河；而江女送醫無大礙、另名男子獲救後自行離去。

獲救另1女無大礙 1男自行離去

據了解，尤姓姊妹的父親曾是船員，20餘年前隨遠洋漁船出海時，在薩摩亞結識另一半，之後生下1對龍鳳胎及2姊妹，尤父多年前不明原因失聯，尤母因未取得身分證，多年來過著躲躲藏藏的日子，去年11月不幸病逝後，大哥半工半讀扛起3個妹妹的生活責任。

父失聯母病逝 大哥工讀養3個妹妹

不幸溺斃的尤姓姊姊，因經濟因素高中休學，正準備下學期回校，卻遇上憾事；命危的尤姓妹妹，過幾天即將國中畢業，卻因此住進加護病房，胞兄與師長、同學都焦急地在病房外守候，希望盼得好消息。

桃園市消防局昨午1點50分接獲報案，指有民眾在竹圍漁港溺水，救護人員趕往，將落海的3女1男救上岸，尤姓姊妹被救上岸後均無呼吸心跳，尤姊送醫搶救不治，尤妹急救後恢復心跳，重度昏迷仍在加護病房觀察。

與尤姓姊妹同行的陳姓及洪姓女子指出，她們與尤姓姊妹等5人相約到竹圍漁港戲水，2人留在岸上看到友人被大浪捲走溺水，趕緊報案求救，另名落水的男子她們並不認識。

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