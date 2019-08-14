鬼月練輕功水上漂？ 這個漁港淤沙多到變沙洲…

2019-08-14 23:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年汛期的瞬間暴雨翻攪起屏東海岸泥沙，再被西南湧長浪捲入枋寮鄉枋寮漁港，淤沙災情是近年來最嚴重，至今全港約350艘大小漁船全都無法出港近1個月，也因為淤沙太高，最近更還有人閒來無事竟到淤積「沙洲」上玩水，時值鬼月大潮練習「輕功水上漂」！

枋寮區漁會指出，這次的淤沙災情可說是歷年最嚴重，連人都可以上去走到對岸突堤，相當誇張。目前港內約350架膠筏及8艘漁船都無法出港，至今已近1個月，漁獲損失無法評估，已將災情反映給縣政府，縣府雖已排定清淤期程，但上週又遇上颱風、大雨等具風險的天氣而無法施工。

屏東縣政府海洋及漁業管理所回應，經過漁會反映狀況，已緊急請開口契約商進行災後復原，原定上週就要進場，採工作平台船搭載怪手挖沙清淤，先清出部分航道，之後再發包全面清疏的工程，但工作平台船必須從墾丁調度，又接連遇到颱風及西南氣流、大雨等無法出船的氣候，希望最快週四在天氣允許下能進場清淤。

天候所造成的臨時性沙洲堆積太多，民眾竟「輕功水上漂」般地走過沙洲跨越堤岸，還成為民眾夏日炎炎消暑的「玩水勝地」，或是前來撒網捕魚，湊熱鬧的人看得不亦樂乎，下水的人則是一陣清涼，不過，明天就是農曆七月半，這幾天就是一整年當中漲退潮最速以及水位最高的時段，景象令人捏把冷汗。

對此，海漁所呼籲，基於安全，請民眾不要下到這種臨時性的沙洲玩水，將請海巡單位加強勸導。

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