香港政府反蒙面 徐國勇：重點不在蒙面在民主

2019-10-07 10:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港反送中運動越演越烈，香港特首林鄭月娥宣布本月5日起實施「禁蒙面法」，引發不少香港人反彈與議論。對此，內政部長徐國勇今日在立法院內政委員會業務報告、答詢時表示，我國基於民主自由實施相關法令，重點不在蒙不面蒙面，而是在於民主自由。

立法院內政委員會今日邀請徐國勇進行業務報告、備詢，民進黨立委張宏陸問，對於香港針對集會遊行的法令看法為何？徐國勇表示，香港的相關法令和我國不同，我國「集會遊行法」是經過立法院通過、總統公布的法律，香港則是行政命令，類似我國的緊急命令，是行政權凌駕立法權，這不一樣。

徐國勇表示，他在擔任行政院發言人時曾提及，我國「集遊法」則幾乎無相關罰則和限制，這也是台灣民主自由的可愛。且該法所提的字眼不是「應」而是「得」，如遭遇有重大違規、暴力之虞，行政機關才可以禁止，但這幾十年集會遊行的情形，大家都清楚，這也是我們跟香港不同之處。

徐國勇也說，我國基於民主自由實施相關法令，但重點不在蒙不面蒙面，而是在於民主自由。

我國「集遊法」第14條第6項提及「關於妨害身分辨識之化裝事項」，主管機關許可集會遊行時，得就此做必要限制。親民黨立委陳怡潔問，相關法令是否修？徐國勇表示，他已離開立法院，但站在他立場，他認為要修。不過，他今天下午會召開會議聽內部相關人員、事務官意見。

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