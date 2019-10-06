14歲少年大腿中彈 港警稱合法開槍自衛

2019-10-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港四日晚間發生一名在元朗馬路上被多名示威者圍毆的便衣警察，鳴槍示警時擊中一名十四歲少年左大腿事件，該名少年轉送屯門醫院開刀後並無生命危險。香港警方五日指出，員警開槍屬合法、合情、合理，少年已因涉嫌參與暴動與襲警而被捕。

香港警察公共關係科高級警司余鎧均說，該名便衣員警晚間九點在輕鐵元朗站附近停車時，被示威者發現。車窗被打破後，他被大批示威者從背後勒住與圍毆，倒地時覺得生命受嚴重威脅，因此混亂中朝上開了一槍。示威者雖在槍響後四散後退，但他冷不防先後被丟擲三枚汽油彈，第一枚造成他陷入火中，但僅手腳著火，配槍也掉在地上。他打手機請求警力增援時，又被丟中一枚，也僅腳部著火。此時有示威者企圖奪槍，但該警及時搶回警槍。

該員警事後在現場尋找他遺失的彈匣，但並未找到。港警提醒，拾獲子彈或彈殼，必須交還警方，否則最重可處罰款十萬港幣及十四年有期徒刑。港府保安局長李家超也說，「當時襲擊他的人都是瘋狂，所以他開了槍」，「絕對是自衛而且合法」。

中槍的十四歲少年轉送屯門醫院後，鎮暴警察即荷槍實彈進入院內。對此，屯門醫院醫師歐耀佳批評，港警持槍進入醫院令人感到恐懼震驚。軍人及武裝份子進醫療機構前，先解除武裝是基本常識。

12歲少年被控毀壞

此外，一名十二歲的中學二年級少年，因三日晚涉嫌用黑色噴漆在港鐵太子站與旺角警署外牆寫仇警與反送中文字，被控刑事毀壞罪，淪為「反送中」示威活動年紀最輕的被告。少年法庭批准該少年以兩千港幣交保，除限制出境，每晚九點至清晨六點禁足，每週到警署報到一次，亦禁止再進入太子站到旺角警署一帶。

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