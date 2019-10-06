無畏法令 港人蒙面自發上街

2019-10-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕逾千名不滿港府頒布「禁蒙面法」的民眾，五日下午自發性前往銅鑼灣、尖沙咀等多地集會遊行；遊行期間，示威者大都以口罩蒙面，毫不理會法律。不過，相對於之前的勇武派示威者，多數人的蒙面程度都較低，有些人只用醫療用口罩，相信是要符合「禁蒙面法」的合理辯解。與此同時，示威民眾五日參與未經申請集會期間，港警並沒有依「禁蒙面法」逮捕示威者。

約六百名響應「全民蒙面遊行」的香港民眾，五日下午二時三十分在銅鑼灣軒尼詩道集合，遊行前往中環遮打花園；示威人數較以往大幅減少。遊行隊伍沿途佔據軒尼詩道西行線，隊首有多人手持寫著「我願榮光歸香港」的大型黃色長布條；示威者多數以口罩蒙面，沿街高呼「五大訴求，缺一不可」、「我有權，戴口罩」、「解散警隊」、「為自由而戰，與香港同在」等口號。

銅鑼灣示威隊伍約在五日下午三時卅分抵達中環，負責人在遮打道上帶領眾人高喊「我有權蒙面」等口號後，宣布遊行結束，各自和平散去。港警五日中午事先調派兩輛水砲車、兩輛「銳武」裝甲車、兩輛警備車，駐守在中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）周遭戒備。銅鑼灣遊行期間，港警沿途並未依「禁蒙面法」逮捕示威者。不過，多數遊行人士面對記者拍攝時顯得很忌諱，左閃右避。

參與銅鑼灣遊行的示威者抵達中環後，部分轉戰尖沙咀，參與「築人鏈」示威。約三百名「提早慶祝萬聖節」的香港民眾五日下午三時從尖沙咀梳士巴利花園出發，「蒙面（戴口罩）」遊行前往深水埗楓樹街遊樂場。遊行期間，數百名示威者築起人鏈，並以人鏈形式「流動」在街頭各地；遊行隊伍傍晚抵達旺角時，已增至千人。晚間七時，數百人在楓樹街遊樂場亮起手機燈光，悼念離世示威者，並高聲合唱《願榮光歸香港》。

與此同時，新界北區上水五日下午三時有示威者聚集破壞中資銀行分行等商舖後散去。五日晚上約九時，數十名示威者闖入天水圍輕鐵的銀座站，破壞月台及車軌上的設施，同時並有示威者聚集在旺角警署周遭，以雷射筆照射在充水式護欄內戒備的警員。鎮暴警察五日下午曾在中環攔查一對戴口罩的男女，並拘捕一名戴頭巾的男子；總體而言，警民屢有零星衝撞與口角，沒有爆發嚴重肢體衝突。

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