港府頒布禁蒙面法 民進黨轟恥辱：得寸進尺

2019-10-04 21:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港政府今天透過「緊急狀況條例」頒布「禁蒙面法」，禁止示威者以面具掩飾自己身分，惡法將於5日凌晨生效。民進黨主席卓榮泰今天受訪痛批，讓人民不能和不敢表達意見，這是政府的恥辱。

「不能蒙面，不曉得面膜可不可以！」卓榮泰批評，一個社會、一個統治的政府，讓人民不能和不敢表達意見，這是政府的恥辱，現在變成說禁止人民表達意見，這根本是得寸進尺。

卓榮泰提及，撐港挺台大遊行走上街頭那一天，大家都沒有蒙面，因為在台灣表達訴求是安全的、合法的，但在香港那個地方，很多人是蒙面上街抗議，因為擔心害怕受到不公平待遇，這是社會恐怖感，這與電影《返校》恐怖感很像，代表香港社會已經不夠開放。

卓榮泰強調，現在進一步連自己都沒辦法保護，要你赤裸裸出來，甚至壓迫你不能出來，這是走民主的倒退路，非常不應該，如果預期沒有錯，這勢必引起港人更大的反彈，要強力聲援香港。

民進黨副秘書長林飛帆說，林鄭月娥宣布時，民進黨有密切關注新聞，黨未來會積極針對人道救援部分，與行政部門做溝通和協調，發生這樣的事情很擔心後續發展，因為香港明天要發動蒙面大遊行，這會牴觸剛頒布的緊急法，未來會不會有更暴力的血腥鎮壓，都是要關注的重點。

林飛帆呼籲，希望港府不要挑戰國際人權公約道德底線，也要呼籲北京政府不要讓過去的大逮捕，或類似六四天安門事件在香港重演，這絕對是侵害到國際社會所能夠容忍的道德底線，台灣一定會關注不會坐視。

此外，針對台北市長柯文哲重批總統秘書長陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，卓榮泰再度回批，在總統選舉當中，有些人已經不是焦點，硬要把自己弄成焦點，這種勉強動作就會讓自己失態，「言多必失、多言必敗」，送給大家關心的朋友。

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