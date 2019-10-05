心寒！ 不滿時力將友黨當敵人 決策委員宣布退黨

2019-10-05 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布與民進黨台北市第7選區立委參選人許淑華整合的時力立委參選人陳雨凡，傳出將面臨時力除名處分，昨（4）表示對時力已徹底心寒，也已遞出退黨文件。對此，時力決策委員蕭新晟今（5）表示，時力將立場相近的友黨視為最大敵人，與他主張的「團結抗中」有極大衝突，因此他宣布將辭去決策委員，並退出時代力量。

蕭新晟今（5日）下午2點46分在臉書表示，當陳雨凡完成信義南松山選區（台北市第7選區）的整合，承受壓力退出選舉，卻受到黨內不滿的批評聲浪。「我只聽過沒拿到提名自行參選被開除，沒聽過候選人要退選還被黨員連署要求開除，怎不讓人感到心寒？」

蕭新晟說，目前的時代力量決策核心，幾乎確立了2020不合作的選戰策略：一下子作勢要自提總統候選人，一下子又放話要在雙北提名立委。種種有違黨內決策機制的行為，都讓他疲於澄清且心灰意冷。

蕭新晟直言，一個號稱捍衛台灣主權的本土政黨，不思索如何防堵親中勢力，卻將立場相近的友黨視為最大敵人。這與他所主張的「團結抗中」有極大的衝突。如果在「壯大時力」與「抗中保台」之間只能擇其一，他會毫不猶豫地選擇後者。

蕭新晟最後宣布，即日起他將辭去決策委員，並退出時代力量。

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