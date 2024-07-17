為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨觀選團會晤前英相特拉斯 印第安納州務卿贈紀念幣轉交給蕭美琴

印第安納州務卿迪亞哥摩拉利斯（Diego Morales）（右）拿出紀念幣，託新北市議員陳乃瑜轉交給副總統蕭美琴。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

印第安納州務卿迪亞哥摩拉利斯（Diego Morales）（右）拿出紀念幣，託新北市議員陳乃瑜轉交給副總統蕭美琴。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

2024/07/17 16:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國大選正熱，外交部組成跨黨派觀選團觀摩，民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加。觀選團今天（17日）參加智庫「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）論壇，和英國前首相特拉斯（Elizabeth Truss）等國際政要交流。

觀選團參加共和黨全代會第2天，陳乃瑜與代表團巧遇印第安納州務卿迪亞哥摩拉利斯（Diego Morales），合照時，他拿出一枚紀念幣，託她轉交給副總統蕭美琴，讓她直呼台美關係友好都是外交同仁辛苦建立的成果。

跨黨派觀選團與駐美大使俞大㵢也參加智庫「國際共和研究所」論壇，和英國前首相特拉斯、加拿大國會議員麥唐納（Michael L MacDonald）與前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等多位國際政要交流。

其中麥唐納秀出與前總統蔡英文的合照，甚至主動提起台灣的白色恐怖歷史。陳乃瑜表示，連外國友人都相當關注台灣轉型正義，下次訪台時，她將親自接待麥康納參訪新店的國家人權博物館。

觀選團也與共和黨州領導委員會（Republican State Leadership Committee）副執行長Edith Jorge-Tenon交流。Edith提到美國共和黨常常在內部尋覓選將，時常培養年輕接班梯隊。

陳乃瑜也向他介紹，自己過去是新聞工作者，但是民進黨願意給年輕人從政機會。她進一步提到，如今很多年輕人習慣不談政治，Edith向她建議，要找到對應的組織和團體，擴大社會溝通。

新北市議員陳乃瑜（左1）參加跨黨派觀選團，在共和黨智庫論壇與英國前首相特拉斯（Elizabeth Truss）（中）等國際政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

新北市議員陳乃瑜（左1）參加跨黨派觀選團，在共和黨智庫論壇與英國前首相特拉斯（Elizabeth Truss）（中）等國際政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

新北市議員陳乃瑜參加跨黨派觀選團，與國外政要積極交流，雙方相談甚歡。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

新北市議員陳乃瑜參加跨黨派觀選團，與國外政要積極交流，雙方相談甚歡。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加觀選團，與共和黨政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加觀選團，與共和黨政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
參與共和黨黨代表大會 國民黨觀選團與諸多參眾議員對談
2024/07/17 10:56

參與共和黨黨代表大會 國民黨觀選團與諸多參眾議員對談
見證川普提名范斯當副手 國民黨觀選團與龐皮歐、參眾議員交流
2024/07/16 11:09

見證川普提名范斯當副手 國民黨觀選團與龐皮歐、參眾議員交流

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
民進黨5代表赴美 觀摩共和黨全代會、與龐皮歐互動
2024/07/16 14:13

民進黨5代表赴美 觀摩共和黨全代會、與龐皮歐互動
親眼見證川普出席共和黨全代會 陳乃瑜吐心得
2024/07/16 23:09

親眼見證川普出席共和黨全代會 陳乃瑜吐心得
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播