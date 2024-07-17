民進黨觀選團會晤前英相特拉斯 印第安納州務卿贈紀念幣轉交給蕭美琴

印第安納州務卿迪亞哥摩拉利斯（Diego Morales）（右）拿出紀念幣，託新北市議員陳乃瑜轉交給副總統蕭美琴。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

2024/07/17 16:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國大選正熱，外交部組成跨黨派觀選團觀摩，民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加。觀選團今天（17日）參加智庫「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）論壇，和英國前首相特拉斯（Elizabeth Truss）等國際政要交流。

觀選團參加共和黨全代會第2天，陳乃瑜與代表團巧遇印第安納州務卿迪亞哥摩拉利斯（Diego Morales），合照時，他拿出一枚紀念幣，託她轉交給副總統蕭美琴，讓她直呼台美關係友好都是外交同仁辛苦建立的成果。

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跨黨派觀選團與駐美大使俞大㵢也參加智庫「國際共和研究所」論壇，和英國前首相特拉斯、加拿大國會議員麥唐納（Michael L MacDonald）與前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等多位國際政要交流。

其中麥唐納秀出與前總統蔡英文的合照，甚至主動提起台灣的白色恐怖歷史。陳乃瑜表示，連外國友人都相當關注台灣轉型正義，下次訪台時，她將親自接待麥康納參訪新店的國家人權博物館。

觀選團也與共和黨州領導委員會（Republican State Leadership Committee）副執行長Edith Jorge-Tenon交流。Edith提到美國共和黨常常在內部尋覓選將，時常培養年輕接班梯隊。

陳乃瑜也向他介紹，自己過去是新聞工作者，但是民進黨願意給年輕人從政機會。她進一步提到，如今很多年輕人習慣不談政治，Edith向她建議，要找到對應的組織和團體，擴大社會溝通。

新北市議員陳乃瑜（左1）參加跨黨派觀選團，在共和黨智庫論壇與英國前首相特拉斯（Elizabeth Truss）（中）等國際政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

新北市議員陳乃瑜參加跨黨派觀選團，與國外政要積極交流，雙方相談甚歡。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加觀選團，與共和黨政要交流。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

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