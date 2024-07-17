參與共和黨黨代表大會 國民黨觀選團與諸多參眾議員對談

國民黨觀選團出席2024共和黨黨代表大會，與諸多參眾議員對談。（圖由國民黨提供）

2024/07/17 10:56

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨觀選團出席2024共和黨黨代表大會，今（17）早參與智庫「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）論壇，深入理解「2024 共和黨黨綱」（2024 GOP Platform），從軍事、經濟、教育、民主行動等議題，由美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在內等諸多參眾議員、前川普政府國防官員，剖析共和黨政策邏輯，對於國民黨掌握共和黨形塑的政策方向，有高度的助益。

黨副秘書長江俊霆提及，2024 GOP Platform指出共和黨強調「美國優先」（America First）原則，重點包括邊境安全、經濟振興、能源獨立和加強國防等國內政策面向，並提到要「強化國家以求安全」（return to peace through strength）。

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江俊霆分享，IRI論壇由聯邦參議員、國際共和研究所主席蘇利文（Dan Sullivan）開場致詞，為共和黨的政策方向定調，蘇利文在致詞中一再提及「peace through strength」，強調現在的國際局勢越趨緊張，美國應透過加強軍事實力、著重國防發展等方向來維持和平。

論壇中，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）則以戰爭時期花費近四成 GDP為例，指出提早避免戰爭發生，永遠不及戰爭的花費。前美國國防部副助理部長Elbridge Colby、友台的愛荷華州參議員Joni Ernst強調，從經濟、教育聯盟，倚靠夥伴關係很重要，美國與歐洲盟友、菲律賓、澳洲，建立民主國家聯盟，才能透過緊密的關係，維持國際秩序並避免衝突，台灣也是重要共同努力的一環。

訪團一行下午也與共和黨州領導委員會（Republican State Leadership Committee）副執行長Edith Jorge-Tenon對談，雙方分享許多選戰策略、地方選區經營等，交換許多台美之間選舉實務的觀察。

晚間的共和黨黨代表大會則有阿肯色州州長Sarah Huckabee Sanders、佛羅里達州州長Ron DeSantis、前南卡羅來納州州長Nikki Haley等相關共和黨籍政要與會。

國民黨觀選團出席2024共和黨黨代表大會，與諸多參眾議員對談。（圖由國民黨提供）

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