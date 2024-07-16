民進黨5代表赴美 觀摩共和黨全代會、與龐皮歐互動

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文，參與外交部組成的跨黨派觀選團觀摩。（民進黨提供）

2024/07/16 14:13

〔記者陳昀／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前遭槍擊受傷，仍出席2024共和黨全國黨代表大會（2024 Republican National Convention），民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文，參與外交部組成的跨黨派觀選團觀摩，並與美前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）互動，今展開系列參訪行程；8月美國民主黨全代會，民進黨也將派員參加，並預計有立委加入。

民進黨指出，代表團上午參與「傳統基金會」（The Heritage Foundation）政策研討會，下午出席駐美大使俞大㵢歡迎酒會並與多名友台政要互動，與會政要均重申美國對維護台灣民主自由的承諾；在共和黨總統候選人川普（Donald Trump）宣布副總統候選人為聯邦參議員范斯（J.D. Vance）後，晚間川普偕同范斯現身全代會大會現場，使氣氛來到最高點。

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出席酒會的政要包括前國務卿龐皮歐、前國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯（Marie Royce）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain, R-MI）、聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員巴爾（Andy Barr, R-KY）、聯邦眾議員軍事委員會成員艾福特（Mark Alford, MO）、聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany, R-WI）、聯邦眾議員艾達和（Robert Aderholt, R-AL）、聯邦眾議員梅洛伊（Celeste Maloy, R-UT）、前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）政策顧問陳仁宜（Lanhee Chen）等人。

民進黨新聞稿指出，龐皮歐重申堅定挺台立場，並表示，台灣與太平洋地區是美國人民福祉的核心，他明白且全心全意相信這一點，代表團三個不同政黨有不同觀點，但這將使國家變得更強大，美國有必要幫助這樣的自由獲得成功，期盼美國與台灣共同努力，讓民主在更多地方盛行，後代子孫能享有美妙可愛的喧鬧台灣。

蘇利文也提及美國明確展現對台承諾的重要性，感謝代表團前來觀摩美國蓬勃的民主競選活動，雖然民主時而混亂，但仍遠比台海對岸的獨裁中國好。聯邦眾議院軍事委員會成員艾福特則強調，這屆總統大選攸關國際及台海安全，川普將確保對中嚇阻，持續對台軍售，並對霸凌他國之中俄獨裁者展現雷根式的「和平靠實力」。

獲推舉為代表團團長的前立委陳明真表示，深切感謝美國多年來對台灣一貫的堅定支持。美國關於經濟繁榮、技術進步、國防能力、教育和文化倡議的承諾，對台灣的成長和安全發揮了至關重要的作用，民主和自由是當今台灣認同的基礎。在面臨重大地緣政治挑戰的世界中，台灣和美國密切合作，維護區域安全並促進國際合作。

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文，參與外交部組成的跨黨派觀選團觀摩，並與美前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）互動，今展開系列參訪行程。（民進黨提供）

民進黨指出，代表團上午參與「傳統基金會」（The Heritage Foundation）政策研討會，下午出席駐美大使俞大㵢歡迎酒會並與多名友台政要互動。（民進黨提供）

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