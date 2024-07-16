親眼見證川普出席共和黨全代會 陳乃瑜吐心得

新北市議員陳乃瑜參加外交部跨黨派觀選團，親自教聯邦眾議院共和黨黨團秘書長麥珂蓮比愛心。（翻攝自臉書「陳乃瑜 美人瑜媽媽 」）

2024/07/16 23:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國大選正熱，外交部組成跨黨派觀選團觀摩，民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文參加。陳乃瑜對觀選之旅印象深刻，直呼這就是過去8年蔡政府與現在賴政府、副總統蕭美琴的外交政績。

陳乃瑜表示，她現場看到美國總統川普與剛被宣布的副手范斯首次同台，在現場掀起高潮，川普耳朵上面還包著紗布，和副手肩並肩出席，也可以看到川普團隊掌握選戰節奏佈局。

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她提到，這次政治人物都在全代會演講，州長、參議員、眾議員、藝人都會參加，卡車司機工會主席肖恩奧布萊恩（Sean O'Brien）最令她印象深刻，他對美國政府勞資關係提出質疑，訴求提升勞工的工作權、保障勞工權益等，和過去共和黨的訴求不太一樣。

陳乃瑜也指出，傳統基金會舉辦的政策研討會：由主持人訪問受訪者，問出民眾想問的問題，也讓受訪者主張政見，適合台灣借鏡學習。前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）強調中國的影響和威脅，認為台灣的國防預算太低，因此美國也在觀察台灣，國防絕對是美國對台的觀察重點。

她也在外交酒會中再次見到前國務卿龐皮歐，龐皮歐致詞也再度重申美國作為台灣的盟友，一定會堅持捍衛台灣，她也認識很多新朋友。

陳乃瑜提到，台灣近年來在國際上愈來愈重要，共和黨代表大會發給台灣足額的入場證，不分藍綠的代表團都能見證共和黨提名的歷史時刻，感受高規格對待，這就是過去8年蔡政府與現在賴政府、副總統蕭美琴的外交政績。

新北市議員陳乃瑜參加外交部跨黨派觀選團，結交許多共和黨新好友。（翻攝自臉書「邱俊憲 高雄市議員 」）

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