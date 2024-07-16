見證川普提名范斯當副手 國民黨觀選團與龐皮歐、參眾議員交流

國民黨觀選團與多位參眾議員交流，掌握最新政策發展方向。（圖由國民黨提供）

2024/07/16 11:09

〔記者林欣漢／台北報導〕美國共和黨總統提名人川普今（16）日提名副總統搭檔人選范斯，並在最後一刻兩人共同壓軸登場全代會，引發驚呼，國民黨觀選團同時與川普政府前國務卿龐皮歐、多位參眾議員交流，掌握最新政策發展方向。

國民黨觀選團此行拜會美國重要智庫之一傳統基金會（The Heritage Foundation） 的政策研討會，與來自全球的代表團討論當前國際重要議題；並參與我國駐美代表處餐會，以及共和黨全國代表大會第一天議程「讓美國再次富裕」，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。

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觀選團成員、國民黨副秘書長江俊霆指出，傳統基金會上午的講者、猶他州參議員李邁克（Mike Lee）特別提及，美國行政部門過去透過行政命令擴張行政權力，應將屬於國會的立法精神回歸，顯見行政、立法權力監督仍是美國憲政討論的議題。江俊霆也談到，美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）則談及亞洲應該是世界的關注焦點，江認為美中競合局勢越演越烈，台灣更應該強化雙邊的對話。

而我國駐美代表處主辦的歡迎茶會，也有許多美方參眾議員與會，其中，肯塔基州聯邦眾議員巴爾（Andy Barr），帶著剛出生不久的嬰兒出席，表達「我們家的寶貝也支持台灣」；另一位密蘇里州聯邦眾議員艾佛德（Mark Alford）則提及，他的西裝是台灣製，非常合身，他支持台灣應該保持民主自由。

國民黨觀選團也與前國務卿龐皮歐、聯邦眾議員巴爾、Lisa McClain、Tom Tiffany、聯邦參議員Dan Sullivan、眾議院美中戰略競爭委員會主席John Moolenaar互動交流，談及許多有關經濟文化、區域安全等議題，期待共同深化台美關係。

國民黨表示，今晚揭開序幕的共和黨黨代表大會，有許多美國共和黨政要輪番上陣助講，包括維吉尼亞州長Glenn Youngkin、南達科他州長Kristi Noem、北卡羅萊納州副州長Mark Robinson等，川普前總統及參議員范斯將壓軸登場，現場氣氛熱烈。

國民黨觀選團與多位參眾議員交流，掌握最新政策發展方向。（圖由國民黨提供）

國民黨觀選團出席共和黨黨代表大會。（圖由國民黨提供）

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