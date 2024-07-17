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惠恕仁控中試圖網攻妨害帛琉觀光業 台日美澳協助抵抗

訪日參加太平洋島國峰會的帛琉總統惠恕仁，在接受日媒專訪時，指控中國試圖以網路攻擊妨害帛琉的觀光業。（資料照）

訪日參加太平洋島國峰會的帛琉總統惠恕仁，在接受日媒專訪時，指控中國試圖以網路攻擊妨害帛琉的觀光業。（資料照）

2024/07/17 16:24

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕訪日參加太平洋島國峰會的帛琉總統惠恕仁，在接受日媒專訪時，指控中國試圖以網路攻擊妨害帛琉的觀光業，惠恕仁表示，幸好在台灣、日本、美國和澳洲的協助下，帛琉更新了較為強大的新系統，中國網攻以失敗告終，他並表示「網路攻擊是一種新的戰爭」。

帛琉是南太平島國與台灣有邦交的國家之一，惠恕仁很挺台灣，今年5月曾訪台出席賴清德總統的就職大典，帛琉與日本也有良好的邦誼。日本首相岸田文雄今天分批與出席峰會的各國領袖舉行雙邊會談，在與惠恕仁的會談中，岸田表示將進一步與太平洋島國鞏固情誼，惠恕仁則強調，必須實現自由且開放的印度太平洋。

對於日本將透過開放RAN和實施網路防禦演習，以加強帛琉的通訊網對抗網路攻擊，惠恕仁也當面向岸田表示謝意。

惠恕仁在昨天接受日本經濟新聞專訪時表示，7月上旬帛琉的出入境管理系統遭到網路攻擊，他認為這是中國試圖以此妨害帛琉的觀光業。幸好在中國網攻的前一週，帛琉才更換了新的系統，成功地抵抗了網攻。他並表示，帛琉無法獨力應對，所以向台日美澳求助。

報導指出，觀光是帛琉的主要產業，中國在2017年實質禁止出團帛琉後，該國的面臨了歲收減少的問題。

報導還指出，帛琉和美國簽定自由聯合協定，接受美國提供財政支援的同時，也同意美國進駐，美軍計畫在2026年於帛琉部署超視距線雷達，對此，惠恕仁對於可能將成為中國攻擊的目標，略顯擔憂。

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