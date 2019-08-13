時力風暴》恐爆退黨潮 陳雨凡：黃國昌應負最大責任

2019-08-13 23:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量近期風波不斷，繼週一邱顯智宣布辭去黨主席後，今日立委洪慈庸也宣布退出時代力量，並點名黨內路線分歧、短時間內無法取得共識是退黨原因之一。時力台北市松信選區立委參選人陳雨凡晚間在臉書發文，指稱黨內決策會無法處理黨內路線與提名策略，也遲遲不願表態是否支持總統蔡英文連任，她認為，會落得這種結果，「黃國昌委員必須負起最大的責任」。

陳雨凡並在貼文中表示，「正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值」；她並在貼文中表示，時力遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答，是否表態支持蔡英文總統、黃國昌委員何時表態參選或不參選汐止區立委、以及在衝突選區是否、何時與民進黨進行協商，黃國昌須負起最大責任。

以下為陳雨凡臉書全文：

洪慈庸委員今天下午宣布退出時代力量，我感到非常痛心與遺憾。

黨內接連的事件，引發的效應不只是讓昶佐、顯智、孟秀、慈庸都承受極大壓力，只能選擇辭任或退黨。甚至，也讓對時代力量、對我有高度期待的支持者們相當失望。

今天的決策會議仍舊忽視確認黨內方向的重要性，路線與提名策略問題懸而未決。剩下150天就要決戰，時代力量決策委員還是沒有辦法處理這些困境，連最基本的說清楚、講明白都做不到。

時代力量遲遲不決定清楚的戰略路線，不願意回答這幾項問題：

1. 是否、何時表態支持蔡英文總統？

2. 黃國昌委員何時表態參選、不參選汐止區立委？

3. 在衝突選區是否、何時與民進黨進行協調？

我認為，落得這種結果，黃國昌委員必須負起最大的責任。

正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待。也一直壞了黨內的民主程序，亂了民主政治的價值。

我們可以支持、可以不支持特定總統候選人，只要能說出一個道理，能夠對選民、也對自己交待。

我們也應對自己的選民負責。選或不選，要有一個負責任的說法與態度。

不願意正面回答在與民進黨提名衝突的選區，協調整合的原則到底是什麼？只會執意要依靠不分區的票源衝撞，不顧原本經營有成的選區、也不顧現正投入區域立委努力拓展地方基層實力的候選人。

我要強調，如果所有決策委員要不顧一切、血戰到底，甚至不惜拱手讓出區域立委席次給中國國民黨，就應該直白坦蕩做出該有的決斷。相對應的，我也會做出應該有的去留決定。

時代力量標舉的價值，是致力於國家正常化、捍衛人權與公義。從我加入、披上戰袍到現在，我一樣懷抱著這樣的初衷。我仍相信這個黨可以對得起四年前投下每一張選票的台灣人民。

也許我踏進政治領域的資歷還算淺，可能我不熟悉手段、不熟練算計，但是我了解人民對代議士的信任、基層對團結的企盼。我誠摯希望，時代力量能夠立刻站穩陣腳、不再迴避問題。

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