洪慈庸退黨 人渣文本發文連3轟：直接quit是怎樣？

2019-08-13 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員洪慈庸今（13）日下午召開記者會，宣布退出時代力量。是時力繼立委林昶佐，第二名立委宣布退黨的立委。對此，筆名「人渣文本」的時代力量黨代表周偉航今晚在臉書連PO三篇文發表意見，在最後一篇更質問「直接quit是怎樣」？

洪慈庸今日下午哽咽表示，沒有感受到黨內正視路線分歧問題，因此宣布退出時代力量。對此，周偉航在臉書連發三篇文。他首先質問，三週前在那邊主張時力要「立刻」決議支持蔡英文的，「請問三週後的現在，時力還是沒決議，中華民國亡了嗎？蔡英文支持度崩盤了嗎？你們真的是要討論嗎？為了選舉可以秀一下，但記得適可而止」。

周偉航晚間再度發文表示，有人說時代力量黨內決策委員會討論一直鬼打牆，「這什麼意思？講白一點，就是如果主席要直接表決，票少的人一定輸。所以票少的人要贏，怎麼辦呢」？第一個要贏的辦法，就是主席讓你說服反對票和中立票，一輪說服不了，就給大家講第二輪。一次開會說服不了，就多開幾次；第二個贏的方法，就是想辦法讓和你持有相同意見的人，多選幾席決策委員。

周偉航說，「主席給你機會，你沒辦法說動其他票，這是誰的問題？你不能說人家不接受你的意見，就叫討論鬼打牆啊」！周偉航批評，什麼叫民主？每個決策委員都是有民意基礎，都是選出來的！

周偉航說，「投票有一個很大的秘密，就是票多的贏，票少的輸」。他表示，如果主席裁示表決，「你輸了就輸了，下次想辦法贏嘛。直接quit是怎樣？」最後他更諷刺「很帥啦。真的很帥的民主」。

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