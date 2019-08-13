洪慈庸加入？民進黨台中市黨部：尊重她的決定

2019-08-13 20:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量洪慈庸今天下午宣佈退出時代力量，洪慈庸是否會加入民進黨？民進黨台中市黨部主委何明杰表示，尊重洪慈庸個人決定。

民進黨在台中市第三選區支持時代力量立委洪慈庸參選連任，如今洪慈庸此時退出時代力量，外界認為可以爭取洪慈庸加入民進黨。

對此，台中市黨部主委何明杰表示，尊重洪慈庸個人決定，而且此時不宜給洪慈庸壓力。

何明杰表示，民進黨目前的立場要護台抗中，只要理念相同都可結合，而民進黨本來在第三選區就是支持時代力量的洪慈庸，如今洪慈庸雖然退出時力，但民進黨還是會支持她。

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