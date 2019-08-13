洪慈庸哽咽談退黨：對不起黨內同志

2019-08-13 17:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕立委洪慈庸今下午召開記者會宣布退出時代力量，談及退黨心情，洪慈庸在記者會上哽咽說，「在這個時間點需要放下這個黨、做出這個困難的決定」，她很難過；洪慈庸說，她也要向在黨內的朋友致歉，此刻必須做這樣的決定，呼籲仍留在黨內的朋友繼續努力，強調她們「沒有放棄，只是換了位置作戰」，未來還是可以互相支持鼓勵，或許「後會有期」。

時力今下午召開決策會，會中決議將全力慰留邱顯智續任黨主席，同時決策會認同邱顯智與民進黨展開對話的路線，未來將持續與友黨展開對話。不過，就在決策會結束後不久，洪慈庸即宣布退黨，記者會中提及未來將以無黨籍參選台中市立委，她並表明不會加入民進黨。

洪慈庸首先提到，邱顯智之所以選擇辭去黨主席，主因是面臨黨內兩方不同意見，遇到極大的壓力與困難，在經過今天決策會的討論，她「沒有感受到黨內要積極處理路線分歧問題」，因此不得已選擇放手，「讓這個黨能往它想去的方向前行」。

洪慈庸表示，在今天的決策會上，她提出未來選區應如何與友黨協調的問題，但非常遺憾，黨內沒有想正式討論這樣的問題，卻「花兩個多小時討論如何慰留顯智」；洪慈庸說，黨內召開決策會，卻不針對問題解決問題，選戰只剩5個月，無法繼續內耗，如果她留下對黨內來說是個羈絆，或許她的離開對時力是好的。

談及路線之爭，洪慈庸說，她認為政黨應該要從基層做起，而不該把所有力量都放在不分區，「該選區域的就盡快宣布、在區域裡也應該與友黨協調出最強候選人」，如此才有勝選機率，她也曾在黨內多次提出這樣的討論，不過並未獲得重視。

洪慈庸說，近一個月來邱顯智積極想處理黨內路線問題，無奈卻在黨內面臨巨大壓力，部分黨員對於「希望與友黨積極展開對話的做法」無法認同，溝通多次後，她選擇退出，讓時力能在現有決策機制裡，往它想要走的方向前進。

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