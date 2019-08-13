洪慈庸也退黨 林昶佐：深感她的無力

2019-08-13 19:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼昨日邱顯智無預警宣布辭去時力黨主席一職後，立委洪慈庸在今決策會結束後不久，也宣布退出時代力量。針對洪慈庸宣布退黨，時力黨中央表示，由於目前正值黨主席辭任後的交接期，對此事沒有回應。甫退黨的立委林昶佐今下午受訪時則說，昨晚曾與洪慈庸深談，也勸她能留下來努力，但深深感受到她的無力，因此也無法說服洪慈庸留下。

立委林昶佐本月一日召開記者會表示因黨內路線歧異、宣布退黨，點燃黨內未爆彈，黨主席邱顯智昨宣布辭職，洪慈庸在今天下午也表明因路線分歧將退黨參選。時力目前僅剩黃國昌、徐永明，以及被宣布除名的不分區立委高潞‧以用，一旦完成開除黨籍程序，高潞的缺額料將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

林昶佐今受訪時說，不管是過去、現在還是未來，慈庸都是他非常好的夥伴，為了能打贏明年選戰，未來會持續與其他友黨人士互動；林昶佐說，對他來說，現在已經沒有黨內路線問題，也不需要與其他人溝通，未來會朝向凝聚更多願意在區域中對戰國民黨的朋友，一起結合為一個聯盟，他認為這是很可行的方式。

林昶佐強調，洪慈庸的退黨，主要還是與時力要如何面思考立委選戰布局有關，此事會影響時力要如何與友黨互動，目前的問題是幾年累積下來的，對於要選區域立委的洪慈庸來說，已經沒有太多時間處理黨內問題；林昶佐強調，時力內部應盡快想辦法面對、確立路線問題，不能一直拖下去。

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