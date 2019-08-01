時力風暴》林昶佐退黨 黃國昌：支持黨中央慰留

2019-08-01 15:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕時代力量立委黃國昌下午出席國家運輸安全調查委員會揭牌典禮前，針對外界傳言他可能脫黨與柯文哲合作，及時力兩位立委高潞以用申請百萬補助、林昶佐退黨參選等情況進行說明。黃國昌表示，對於與柯文哲合作一事，他認為這些躲在陰暗角落不具名放話的人，都有各自政治盤算跟策略；他對於沒有討論過任何政策、價值前的政治放話不太想浪費口水去回應。

時代力量立法委員林昶佐今宣布退出時力，將以無黨籍參選立委。黃國昌表示，稍早有與時力黨主席邱顯智通話，現在黨中央已經發聲明慰留，他也支持邱顯智跟黨中央慰留林昶佐的決定，因為在立法院裡面，大家都是一起奮鬥的夥伴，而在堅持、維護台灣主權這條道路上，林昶佐一直走得非常堅定，這跟時力整個黨團在維護台灣主權、守護台灣民主價值上面，大家都志同道合。

至於時力2020年的選舉將如何走，黃國昌表示，今天上午時力決策委員有針對2020年選舉開會，他雖然沒參加但有問了邱顯智開會狀況，大部分的人都認為這件事情值得深入討論，後續將交由黨代表大會，讓更多時力同仁可以參與。

至於媒體詢問最近時力發生這麼多事情，內部是否有越來越分歧的狀況，黃國昌表示，其實他看不太出來時力有分歧狀況，對他來講，就是上帝給每個人兩隻手，他右手的價值是要捍衛台灣主權、守護台灣民主，這個從他參與公務事務以來，在一場又一場戰役當中，不管是公民運動還是在國會質詢裡面，這個紀錄非常清楚，他從來沒有動搖過。

左手則希望讓台灣變成一個真正有公平、正義、價值的社會，希望讓台灣年輕人可以看得到未來，破除台灣目前的金權政治；對此，他也一直進行台灣下一步巡迴演講，要告訴民眾台灣國會改革到底有多重要，國會如果沒有改革，還是維持過去金權政治把持重要政策法案，一次又一次讓年輕人失望，陷在低薪高房價漩渦中，要如何讓年輕人對台灣這塊土地有信心，讓年輕人可以看到未來，這也是他過去3年在國會中問政努力的方向，相信大家都能看見。

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