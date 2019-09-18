時力草擬總統候選人提名辦法 決策委員傻眼

2019-09-18 23:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量晚間發布新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一。對此，被點名的時力立委黃國昌晚間在臉書貼文表示，「毫無所悉」，並強調他先前已數次重申立場，目前以國會的工作以及臺灣要有一個新國會為最重要目標。

針對時力無預警拋出草擬總統候選人提名辦法一事，時力決策委員蕭新晟晚間受訪時表示，此決議根本沒有在決策會中討論過，導致新聞稿一發出「大家都傻眼」；蕭新晟痛批，這已經不是第一次發生，明顯黨主席徐永明與秘書長吳佩芸想「越過黨內的決策機制」，他已多次在黨內提出質疑，但都無法獲得應有回應與處理，如此下去只會再度引發黨內退黨潮。

黃國昌今晚在臉書貼文強調，他今晚關心的問題是：華映宣告破產，臺灣銀行主辦的67億元聯貸、與華映員工的薪資債權，能否獲得確保？如何要求華映高層與大同高層，負起責任，而非擺爛給國庫負擔！

時代力量晚間發出新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一；秘書長吳佩芸說，自提總統候選人是政黨主體性的展現，未來若有機會與羅文嘉對談，將排除總統選舉層次，以免衍生錯誤解讀。

根據時力黨內相關規定，總統提名辦法由秘書處草擬，並送交決策會討論。

時代力量先前曾多次表態不排除自提總統候選人，秘書長吳佩芸並曾多次表態，黃國昌就是可能人選，更直言「媒體可以去詢問黃國昌」。

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